29日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、2026年2月7日（土）と8日（日）に宝来屋ボンズアリーナで開催されるSVリーグ女子第15節のヴィクトリーナ姫路戦において、『郡山市宇宙科学スポーツコラボレーションマッチ』を開催することを発表した。

本試合ではデンソーのメインホームタウンである福島県郡山市と連携し、『郡山市宇宙科学スポーツコラボレーションマッチ』を開催。催しの一つとして、バスケットボールリーグのBリーグに所属し、デンソーと同じく郡山市をホームタウンとする福島ファイヤーボンズと共同で漫画『宇宙兄弟』とのコラボレーション企画を実施する。

『宇宙兄弟』は2007年から漫画雑誌のモーニングで連載されている人気漫画で、作者は小山宙哉さん。宇宙を題材に、兄弟などの人間模様を描いた作品だ。その人気から実写映画やテレビアニメ、アニメーション映画化を果たしている。

今回は、本企画のために制作された『宇宙兄弟』オリジナル書き下ろしメインビジュアが公開。その他、会場では宇宙をテーマにした特別展示やイベント企画、宇宙兄弟とのコラボグッズの販売などを実施予定とのこと。詳細については、随時公式ホームページやSNSで発表される予定だ。