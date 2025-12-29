週明け２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２８円６９銭（０・０７％）高の４万３５８５円９１銭だった。

３営業日連続で値上がりし、今月１５日につけた最高値を更新した。３３３銘柄のうち半数以上にあたる１８１銘柄が上昇した。

年末に入り海外投資家の売買が少ないなか、取引材料にも乏しく、小幅な値動きとなった。業種別では非鉄金属や卸売業の上昇が寄与したほか、投資家の間で日本銀行による追加利上げ継続の姿勢が意識され、銀行や保険などの金融株も買われた。

一方、日経平均株価（２２５種）への影響度が大きい半導体関連銘柄を含む電機株は軟調だった。日経平均の終値は、前週末比２２３円４７銭（０・４４％）安の５万５２６円９２銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。

読売３３３の銘柄別の上昇率は、伊藤忠商事（５・３３％）がトップだった。住友金属鉱山（３・９６％）、フジクラ（３・７６％）と続いた。

下落率は、キオクシアホールディングス（ＨＤ）（６・４８％）が最大で、トレンドマイクロ（３・５６％）、すかいらーくＨＤ（３・２３％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３・４６ポイント（０・１０％）高い３４２６・５２。