俳優の前原滉（33）が、28日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。転機になった恋愛を明かした。

大串ノリコさんの占いで「2018年から大きく運命が変わっている」と言われた前原は、「自覚があります」と話した。

「その時、ずっとお付き合いしていた人がいて。その人と結婚するだろうな、と思っていたんですけど…」と過去の恋愛について触れた。

「このままでいいのかな、と思う自分がどこかにいて。芸事の世界で、例えばいろんな方とお付き合いして、自分の見識を広げなくていいのかな、っていう気持ちがあって。そこですごく迷っちゃった時に、離れることを選んでしまった」と女性と別れたという。

そして「それがすごい転機でした。今になって、あの人と結婚していたら幸せになっていただろうな、っていう自分と、あの人と離れたから、今の自分はきっとお仕事があるんだろうな、という自分と、常に2人います」と話した。「それが消えた時に初めて、この仕事での成功というか、あの時の決断は間違っていなかったと思える、というふうなのをエネルギーにして頑張っていますね」と心境を明かした。