俳優で「20th Century」の長野博（53）が、28日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。今後の仕事の方向を占われた。

大串ノリコさんによる手相占いで、長野は「22歳から28歳がイマイチですね」と言われた。すると、「デビューが23歳なんですよ。デビューしてまもなくは、あんまりだった、っということですね」と話した。

1995年にV6でデビューした当初は、「本当に忙しくて。とにかくちゃんとやっていくので、いっぱいいっぱいだったと思います。キャラも迷っている時でしょうね。どうしたらいいんだろう、みたいな」と話した。

また、大串さんに「今、すごく仕事が楽しい時期」と占われた。長野は50歳を過ぎて「6人のときよりも、1人の仕事は増えているかもしれないので。そこをより大切に、もっと掘っていきたいなという気持ちはありましね」。さらに大串さんから「コメント関係もいいと思いますよ。コメンテーター」と言われると、「あ〜、ニュースとか、じゃないですけども…。はいはいはい」と反応した。