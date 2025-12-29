12月27日、タレントの関根勤が、自身のYouTubeチャンネルを更新。そのなかで、お笑い芸人「ナイツ」の塙宣之が「車を買い替えた」衝撃の理由が明かされた。

「関根さんは、視聴者からのリクエストに応える形で、2025年9月13・14日に自身の芸能生活50周年を記念しておこなわれたトークライブのゲストに、ナイツが出演した際のエピソードを披露しました。

塙さんは体質的に、ふだんからお腹がゆるいそう。ある日、すごくお腹の調子が悪い日にサンドウィッチマン・伊達みきおさんと食事に行ったといいます。

調子が悪いなか、伊達さんから散々食べさせられた塙さんは、帰りの車の運転中、我慢できずに『大』を漏らしてしまい、そんなときに運悪く、警察の検問に止められてしまったのだとか。

警察官から免許証の提示を求められた塙さんでしたが、車内にはものすごい匂いが充満していたため、『何やってんですか？ 開けてください』などと怪しまれながらも、免許証がギリギリ通るだけ窓を開けて対応したそうです」（芸能記者）

この話自体は、2021年4月8日に放送された『アメトーーク!』（テレビ朝日系）で塙自身が語っており、当時、SNSでもかなりイジられたのだが、話には続きがあった。

「この話を聞いた人なら誰もが、塙さんが大を漏らしたあとの車をどうしたのか気になるところでしょう。関根さんが明かしたところによれば、塙さんは、臭いが取れなかったため、車を買い替えたそうです。

車のローンを払うだけで四苦八苦している庶民なら、大を漏らしてしまったからといって、車を買い替えられる人はなかなかいないでしょう。その点、ぽーんと車ごと買い替えられる塙さんは、さすがは売れっ子芸人というべきかもしれませんね」（同）

ただ、実際に車内で漏らした場合、臭いを取るのは大変だという。自動車ライターはこう語る。

「液体がシートの内部に染み込んでしまった場合、臭いを完全にとるのは大変でしょうね。少なくとも個人ではどうにもできないので、専門の業者に依頼するしかないでしょう。

最悪、シートごと交換になります。そこまでおカネをかけるなら、せっかくなら買い換えてしまおうという判断だったのかもしれません」

お腹が弱い人にとって明日は我が身かもしれないだけに、塙のような悲劇を招かないためにも、年末年始の暴食には気をつけたいものだ。