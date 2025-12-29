画像はThinkBook Plus Gen 6 Rollable (14-16″ Intel) Laptop Image: Lenovo

次のLenovoは画面が“横に”伸びちゃいます。

世界有数のPCメーカーであるLenovo（レノボ）ですが、そのポジションにあぐらをかくどころか、常に新しい挑戦に前のめりな姿勢を見せてくれます。なんと2026年の次世代機として横に広がるディスプレイを備えた「Lenovo Legion Pro Rollable」が発売予定という噂が入ってきました。

実は2つ目の「のびーるディスプレイ」

とはいえ、画面が伸びるLenovoのPCは、これが初というわけではありません。

最初のモデルは、2025年1月のCESで発表され、世界初のロール式PCとして注目を集めたThinkBook Plus Gen 6 Rollable です。同機は、14インチのOLEDパネルが上方向に展開して、縦長の16.7インチになることで、コーディングや長いExcelシートなど、ビジネス用途に特化した設計でした。

その上で2026年登場が目されているLenovo Legion Pro Rollableは、ポータブルなゲーミングPCを求めるゲーマーをターゲットにしていると考えられています。というのもWindows Latestが入手したプロモーション資料によると、Legion Rollableは左右両側から外側に展開する横方向ロール式ディスプレイを採用しており、完全に展開すると、ディスプレイは21:9のウルトラワイドのサイズまで伸びる設計です。

また、このノートPCにはIntel Core Ultra プロセッサーが搭載されることも確認されており、LegionノートにおけるLenovoのこれまでの傾向と一致しています。OSはもちろん Windows 11 で、Lenovo独自のソフトウェアスタックによるAI関連機能、たとえばCopilotキーが搭載される見込みです。

ただこれら以外の仕様については、現時点ではほとんど分かっていない状況です。正確なディスプレイサイズも未公開で、14インチから16インチへの拡張なのか、それ以外なのか現時点では不明です。ただし、リフレッシュレートは最低でも120Hzになると見られています。これは、ビジネス向けのThinkBook Rollableですら120Hzを備えているためゲーミング用途の新機種がそれを下回ることはないだろうという予想です。

構造とデザインそして発表時期は？

Legion Pro Rollableの構造は、拡張用レールが左右に展開されるのに合わせて内部のディスプレイが引き出され、継ぎ目のない画面が展開されるようになっています。ただし、画像からは左右の縁を保護するための目立つベゼルが存在していることも確認されています。また、Legionシャーシはゲーミングノートらしい厚みもあります。ただこの厚みはディスプレイ巻取り用のローラーを内蔵しているデザインと考えれば、それほどの厚みも感じないかもしれません。

そして気になる発表時期ですが、おそらく2026年のCES 2026（CES 2026の開催期間は、米国時間で2026年1月6日（火）から1月9日（金）まで）での発表が予想されています。CESといえば年明けすぐ。こんな有名なメーカーでありながらチャレンジングなPCを作り続けてくれるところににシビれちゃいます。

