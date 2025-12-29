¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¾õÂÖµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊÏÆËÜÍºÂÀ¡Ö¤³¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç£±£²·î£³£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê£³£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃË¤Î»Å¾å¤¬¤ê¶ñ¹ç¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Î¶¥ÎØ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶áµ¦¤¬£´¼Ö¤Ç·ëÂ«¡£¤½¤ÎÈÖ¼ê²ó¤ê¤ÏàÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐáÃÇÁ³¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë°ÌÃÖ¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£±£°·î¤Î£ÇµÁ°¶¶𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×£³ÆüÌÜ¤Î¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Ëº¸¤Ò¤¸¤ò¹üÀÞ¡£¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤ÇÂç°ìÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ£²½µ´Ö¤ÏÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦½Å½ý¡£Á°Ìëº×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊÂ¤Ó¤òÈ¯É½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾õÂÖ¤ÏÎ®Æ°Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥×¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁ°¸¡Æü¤Î£²£¸Æü¤Ë¡Ö»ûºê·¯¤ÎÈÖ¼ê¡×¤È¡¢¶áµ¦¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤ÆÀï¤¦·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Öº£·î¤Î¥¢¥¿¥Þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ËþÂ¤¤¤¯¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤³¤³¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¨¤Ð£³Ç¯Á°¤ÎÅöÃÏ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î»þ¤âÀïÁ°¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¤Æ¸ÅÀÍ¥ºî¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£¡ÖÊ¿ÄÍ¤ÏÁêÀ¤¤¤¤¤±¤É¡Ê£³Ç¯Á°¤È¤Ï¡Ë¾õ¶·¤¬°ã¤¦¡×¤È¿µ½Å¤À¤¬¡¢à½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏÆËÜ¤À¤Ã¤¿á¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤À¡£