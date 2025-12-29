ÂçÌð»á¤¬¡ÖÈà¤ò°ìÈÖ¸å¤í¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ï¡©
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤ËÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬½Ð±é¤·¡¢¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Áñ»Ê¹¨ÂÀ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡ÖÅê¤²Êý¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Êø¤µ¤ì¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÏÈà¤ò1ÈÖ¸å¤í¤Ë¸ÇÄê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Áñ»Ê¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¤«¤é12»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡1ÇÔ28¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.05¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù