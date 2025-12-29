タレントの安西ひろこ（４６）が２９日、インスタグラムを更新。突発性難聴を発症したことを明かした。

安西は「１２月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました」と切り出すと「最初は寝たら治るかな？と何日か様子を見ていたのですが日に日に聞こえづらくなってしまい．病院へ行ったら『突発性難聴』と診断されました」と報告。その上で「聞こえずらくなってから私の世界が変わってしまいました．朝目が覚めると空気清浄機や暖房の音が膨大に聞こえてきたり大好きな人達の声が聞こえない 人の声より周りの音が大きくて水の中にいるみたいな世界」と近況を明かした。

また「病院ではステロイド治療が始まり毎日体がいつもの倍疲れてしまい 歩いたら休み 歩いたら休まないと体が本当に辛かった」と現状を伝えると「強めのステロイド点滴と投与治療が１週間過ぎた時病院の医師から告げれた言葉が『稀に５％の人がステロイド治療が効かない人達がいる』との事。私はその５％の中に入ってしまいステロイド治療が一切効いてないので、ステロイド治療は辞めになりました。最悪の場合聴力やめまいはこのままも覚悟しなきゃいけないと！」とステロイド治療が効かないこともつづった。

不安をこぼしつつも、安西は「もし 左耳の聴力が治らなくても。『泣いても１日笑っても１日』．それなら思いっきり笑って過ごそうって思ってるの」と前を向き「左耳が聞こえなくても私は本当に幸せ。もし治らなくても仕事は続けて行きます」と思いを語った。