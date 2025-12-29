【「Shadowverse: Worlds Beyond」：「葬送のフリーレン」コラボ記念プレゼントキャンペーン】 応募受付期間：12月29日18時～1月5日9時59分 当選通知：1月5日14時以降順次 通知方法：GAME Watch公式XよりDM

Android/iOS/PC用対戦型オンラインカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond」について、本日12月29日より開始となったアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボを記念して、「猛る《戦車》・オルオーン」3枚セットのリアルコードプレゼント企画を実施いたします。応募受付期間は12月29日18時～1月5日9時59分まで。

今回は、アニメ「葬送のフリーレン」とのコラボを記念して「猛る《戦車》・オルオーン」3枚セットのシリアルコードをCygames様より3組ご提供いただきました。そこで、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

応募の際はGAME Watchの公式X（@game_watch）をフォローの上、12月29日18時にGAME Watchの公式Xに投稿する当該投稿をリポストしてください。当選した方にはGAME Watchの公式Xよりダイレクトメッセージにて通知いたします。なお、各種詳細や注意次項については下の項目をご覧ください。

ご参加お待ちしております！

プレゼントキャンペーン詳細・注意事項

【概要】 応募受付期間：12月29日18時～1月5日9時59分 当選通知：1月5日14時以降順次 通知方法：GAME Watch公式XよりDM 【応募方法・注意事項】 GAME Watchの公式X（@game_watch）をフォロー 下記投稿をリポスト※当選した方にはXのDMにてご連絡いたします。※当選した方にはDMにてシリアルコードをお送りいたします。※DMを解放されていない場合は対象外となります。※複数アカウントでの応募は対象外となります。 【プレゼント内容詳細・注意事項】 プレゼント内容：「猛る《戦車》・オルオーン」3枚セット1組※当選者様以外へのシリアルコードの譲渡や転売は禁止です。【猛る《戦車》・オルオーン】

効果：自分のターン終了時、これが進化前なら、相手の場のフォロワーすべてに7ダメージ。進化後なら、「場の他のフォロワーか自分のリーダーか相手のリーダーからランダム1枚に7ダメージ。」を3回行う。

(C) Cygames, Inc.