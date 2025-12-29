元AKB48メンバー、鮮やかピンクワンピから美脚スラリ「スタイル良すぎ」「色白で眩しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/29】元AKB48の岡部麟が12月28日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳元AKB48「お姫様みたい」色白美脚際立つミニワンピ姿
◆岡部麟、大阪でのオフショットを公開
岡部は「みんなに会えて嬉しかったです！」とつづり、大阪でのカレンダーお渡し会当日のオフショットを複数枚投稿。新大阪駅を背景に、スラリと伸びる美しい脚が際立つ鮮やかなピンクのミニ丈ワンピースにヒールを合わせたコーディネート姿を披露している。
◆岡部麟の投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎる」「美脚が際立ってる」「ピンクが似合う」「色白で眩しい」「大阪お疲れさま」「お姫様みたい」「相変わらず可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
