「今日好き」相塲星音、フリルミニスカで美脚輝く「ガーリーで可愛い」「冬コーデ最強」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が12月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のオフショットを公開し、注目を集めている。
【写真】「今日好き」美人JK「すべてが完璧」美脚のぞくミニスカ冬コーデ
相塲は「ずっと行きたかったカフェでベーグル買った」「めーーちゃお洒落で美味しかった…」と以前から気になっていたというカフェを訪れたことを報告。ブラウンのボアアウターに色白の美しい脚が際立つフリルのミニスカートを合わせたコーディネートで、カフェの紙袋を手に嬉しそうにポーズを決めている。
この投稿には「冬コーデ最強」「おしゃれ」「脚綺麗」「カフェとの雰囲気が最高」「ガーリーで可愛い」「すべてが完璧」「癒やされる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は河村と、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美人JK「すべてが完璧」美脚のぞくミニスカ冬コーデ
◆相塲星音、念願のカフェでのオフショット公開
相塲は「ずっと行きたかったカフェでベーグル買った」「めーーちゃお洒落で美味しかった…」と以前から気になっていたというカフェを訪れたことを報告。ブラウンのボアアウターに色白の美しい脚が際立つフリルのミニスカートを合わせたコーディネートで、カフェの紙袋を手に嬉しそうにポーズを決めている。
◆相塲星音の投稿に反響
この投稿には「冬コーデ最強」「おしゃれ」「脚綺麗」「カフェとの雰囲気が最高」「ガーリーで可愛い」「すべてが完璧」「癒やされる」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。相塲は河村と、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】