¡ÚM!LK¹ÈÇò¡¿²ñ¸«Á´Ê¸¡Û±öºêÂÀÃÒ¡¢Æ±¶¿²Î¼ê¤«¤é¤Î¶Ã¤¤Î°ì¸À º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬Ì´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/29¡Û5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°Ê²¼¡¢²ñ¸«¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¡½ °Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±öºêÂÀÃÒ¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡§ËÍ¤¿¤Á¡¢½é½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢10Ç¯´Ö¡¢11Ç¯´ÖÌ´¸«¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤È¤â¤¦2Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
º´ÌîÍ¦ÅÍ¡§¤¤¤ä¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¤Þ¤ÀÂç¤Á¤ã¤óÎ©¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±öºê¡§Î©¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡ª
º´Ìî¡§¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
Á¾Ìî½ØÂÀ¡§É÷¼Ù¤À¤±µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£
±öºê¡§¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤âËÜÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤é¡¢º¸¤«¤é¤ä¤ë¤«¡¢±¦¤«¤é¤ä¤ë¤«¤È¤«¡¢´Ö°ã¤¨¤½¤¦¡£
Á¾Ìî¡§²¿²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ó¡£
±öºê¡§²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Ì´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÙÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¦º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º´Ìî¡§ËÍ¤é¤Ï2015Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎò»Ë¤¬M!LK¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÃíÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹ÈÇò¤ò10Ç¯´Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢²¿¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤´´õË¾¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£¡Êµ¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡Ë
µÈÅÄ¿Î¿Í¡§¤´´õË¾Ê¹¤¤¤Æ¤¿¤é40¸Ä¤¯¤é¤¤½Ð¤½¤¦¡£
º´Ìî¡§¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÍèÇ¯¤«¤é¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ò´î¤Ð¤»¤ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¡¢¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
º´Ìî¡§°ìÈÖµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿ÅöÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÇò°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ5¿Í¤Çµ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿§¡¹¹½¤¨¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¸å¤í¤ò¸þ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃÆËë¤ò¸«¤¿»þ¤ÏÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Ö´Ö¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
±öºê¡§ÂæËÜ¤¬¤¹¤ó¤´¤¤Ê¬¸ü¤¤¡£
µÈÅÄ¡§³Î¤«¤ËÂ¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
±öºê¡§¤·¤«¤âÍ³½ïÀµ¤·¤ÂæËÜ¤À¤«¤é¤«¡¢¤¹¤ó¤´¤¤µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂæËÜ¤Ê¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¸÷¤Ã¤Æ¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¼õ¤±¡Ë´î¤ó¤Ç¤¿¤¸¤ã¤ó¤â¤Ã¤È¡ªº£ÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤ï¡¼¡ª¤³¤ì¹ÈÇò¤ÎÂæËÜ¤ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤Ê¬¸ü¤µ¤Ç¡£
»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡§Ã¯¤¬»ý¤Áµ¢¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ËÃÖ¤¤¤È¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¡Á3Éô¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Â¿Ê¬¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡½ ºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡§¼ÂºÝ¤Ë´é¹ç¤ï¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÀÃÒ¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¤³¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡©
±öºê¡§¤½¤¦¡ªËÍ¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤âÏÂ²Î»³¸©¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¡ÖÆ±¤¸ÏÂ²Î»³¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºäËÜ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÆ±¤¸ÏÂ²Î»³¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£
µÈÅÄ¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£
±öºê¡§¤´¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ëÇß´³¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¡§ËÍ¤â1Î³¿©¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á¾Ìî¡§¤½¤ì¤Ç´èÄ¥¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±öºê¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª
µÈÅÄ¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦1²ó¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡£
±öºê¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢2²ó¤â¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³Ãæ¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£Ç¯¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÎýÅÙ¤â¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤ì¡×¤Ç¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤ò½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ³èÌö¤Î1Ç¯¤ò´Á»ú1»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
º´Ìî¡§À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎM!LK¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·ë¡×¡ª¡Êµ¼Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀèÄø¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¹ÈÇò¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤«¤¤¤í¤ó¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ï¤ò¼¬¤¤¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Äº£Ç¯¤Ï²Öºé¤¤¤Æ¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤¬Àþ¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Î±ï¤â·ë¤Ð¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤¹¤·¡¢·ë¤Ð¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î±ï¤È¤«±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·ë¤Ð¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î1»ú¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
