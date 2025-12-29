「耳に穴あけたくない」派へ！【3COINS新作】大人のおしゃれに♡「イヤーカフ」

ピアスの穴があいていなくても、プラスワンでこなれ見えが狙えるイヤーカフなら、耳元のおしゃれを楽しめます。耳元でさり気なく輝く、大人女性にぴったりのデザインが【3COINS（スリーコインズ）】からお目見えしました。プチプラで気軽に身に着けやすいのも魅力です。

オンオフ問わず◎ 洗練されたデザインのイヤーカフ

【3COINS】「2ツパールメタルイヤカフ」\330（税込）

パール調のビーズがあしらわれた上品なイヤーカフ。プライベートにもお仕事シーンにもマッチし、顔まわりに華やぎをプラスできそう。ゴールドカラーとシルバーカラーの2色展開で、プチプラとは思えない高見え感です。

上品に揺れるチェーンがアクセントに

【3COINS】「ボールチェーンパールイヤカフ」\330（税込）

コーデにちょっとしたアクセントが欲しいときは、ボールチェーン付きのイヤカフもおすすめ。チェーンが揺れて、華やかな雰囲気を醸し出します。パール調のビーズも、上品見えをサポート。シルバーカラーもゴールドカラーも、この価格ならどちらも手に取りたくなりそうです。

