来年1月2、3日に行われる第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の区間エントリーが29日、発表された。3年ぶりの総合優勝を狙う駒澤大は、主力を隠した。

駒澤大は1万メートル27分28秒50の日本人学生歴代3位の記録を持ち、前回大会7区で驚異の区間新記録をマークした佐藤圭汰（4年）が補欠となった。

他にも主将の山川拓馬（4年）、前回大会1区2位の帰山侑大（4年）、ハーフマラソンで1時間0分48秒の記録を持つ桑田駿介（2年）、全日本大学駅伝優勝メンバー谷中晴（2年）も補欠に回った。

山上りの5区には安原海晴（3年）、山下り6区には伊藤蒼唯（4年）が入った。

主力隠しのオーダーに、X上の駅伝ファンも困惑気味。「駒大の区間配置が全くの予想外 藤田監督、策士だな！」「駒澤のエントリー、ちょっとよくわからないな… 主力5枚がどこに入るんだ？」「青山学院と駒澤が思いのほかステルス配置だった」「全然読めぬ、特に駒澤は読めん」「駒澤どうなるか全然わからない」などの声が上がっていた。

往路、復路とも当日のメンバー変更が可能。1日の上限は4人で往路と復路を合わせて6人まで。正選手と補欠選手の間での入れ替えができる。



