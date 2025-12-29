バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は28日、年内最後の試合となる「2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN」レギュラーシーズン第10節GAME2で、NECレッドロケッツ川崎との一戦に臨みました。セットカウント1-3（17-25、21-25、25-23、16-25）で敗れ、皇后杯を含めてNEC川崎に3連敗となりましたが、次の戦いに向けた光明も垣間見える一戦となりました。

27日のGAME1に続き、28日もチケットは完売。3292人という満場の観衆が詰めかけた会場では、皇后杯準優勝の悔しさをぶつけるかのようなNEC川崎の強さが際立ちました。そんな中、ヴィクトリーナが一矢を報いるきっかけを作ったのが、今シーズンから加入したイ・ジェヨン選手でした。

ヴィクトリーナ姫路のイ・ジェヨン選手（写真：ラジオ関西）

第1セット、NEC川崎の佐藤淑乃選手の強烈なジャンプサーブなどで、ヴィクトリーナのエース、カミーラ・ミンガルディ選手が集中的に狙われ、「サーブレシーブがなかなか入らず失点が続いた」（アヴィタル・セリンジャー監督）。指揮官は第2セット、1-3となった場面で、今季チーム最多得点を挙げているカミーラ選手をベンチに下げる決断を下しました。

投入されたジェヨン選手は、サーブレシーブを中心にディフェンスに安定をもたらしただけでなく、レフトから鋭角に打ち込むスパイクで得点を重ね、試合の流れを引き寄せます。

さらに、その奮闘はリベロの福留慧美選手や、攻守の主軸の一人・野中瑠衣選手にも波及。「ジェヨン選手が入ってくれることによって、監督が常々言っているディフェンスのバレーというのが体現できていた」（野中選手）と語るように、チーム本来の粘り強さが発揮されました。第3セットは20-23と劣勢から5連続得点で逆転し、ホームチームが意地を見せました。

29打数12得点は野中選手に次ぐチーム2番目の数字。ブロックでも2得点を記録。サーブレシーブは24本中成功が20本（優＝7本、良＝13本）で、成功率は56.2パーセント。このジェヨン選手の活躍に、セリンジャー監督も「今日は本当に期待に応えて素晴らしいサーブレシーブだった。私たちのバレーをするのに大きく貢献してくれた」と称賛。野中選手も「ジェヨン選手も私も、苦しんだり悩んでいたりする期間もあったと思うので、今日は結果として悔しいが、一つ、今日の試合でこういう形で2人でできたのはすごくうれしかった」と仲間の活躍を称えました。

「今年最後の試合でしたが、たくさんのファンの方に見に来ていただいたので、勝ちたかった。やっぱり相手の方がちょっと上手だった部分も多かった。相手を通じて学んだことも多かったし、その過程を経て、私も成功への道につながると思っている」と、試合を振り返ったジェヨン選手。

ともに会見に出席した野中選手の存在も大きかったようで、「ルイさんと一緒に出ると、ルイさんの安定的なプレーと守備のおかげで、私も気持ちが楽にプレーできた」とコメント。「一番大事なのはディフェンスとレシーブの部分。もっと準備をしていきたい」と、自身の特長を伸ばすべく、目線はすでに次戦を見据えていました。

記者会見に臨んだ、ヴィクトリーナ姫路の野中瑠衣選手（左）と、イ・ジェヨン選手（写真：ラジオ関西）

今夏からヴィクトリーナの一員となったジェヨン選手は、加入時、「今回、子どもの頃から夢だった日本でプレーすることが叶い、とても幸せな気持ちです。過去に起きた出来事については真摯に受け止め、反省しています。バレーボールを続けていくか悩みましたが、私にとってバレーボールはかけがえのない存在であり、今回またプレーをするチャンスをくださったチームの皆さんには心から感謝しています。これからは自分のプレーを通じて、チームのために力を尽くしてまいります。どうか今後の活動を見守っていただけますと幸いです」と語り、再起をかけて新天地にやってきました。



SVリーグではここまで全20試合に出場しているものの、出場セット数は30と、決して多くはありません。その中で、カミーラ選手や野中選手にかかる負担が増していた状況での今回の活躍は、チームにとって貴重なオプションが加わったことを示しました。

「姫路に来て、毎日思うことがあるんですが、まず、このようにプレーさせていただいてることが奇跡だと感じている。いつもチームの助けになりたいと思っているが、自分の不安定なプレーが出た時にものすごくチームに申し訳ない気持ちになる。ですが、その感情もあるからこそ、もっとこのチームに貢献したいという気持ちが強くなる」と語るジェヨン選手。「毎日このように姫路で練習して試合していること、姫路に来て素晴らしい選手と一緒にプレーできていることが、自分にとってすごく幸せ。もっと前向きに、ポジティブな気持ちになっている」と話します。



背番号16が今後、攻守両面でさらに存在感を高めていけば、ヴィクトリーナが目標とするSVリーグ・ベスト4入りも、現実味を帯びてくるはずです。チームにとっても、ジェヨン選手にとっても、敗戦の中に確かな手応えを残した28日の試合でした。