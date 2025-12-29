2025年3月、白金高輪に新たな洋菓子店がオープン。その名も「ARTISAN LIEN（アルティザン リアン）」。群馬県高崎市にある洋菓子店、「PATISSERIE LIEN（パティスリーリアン）」のフラッグショップとして誕生しました。

「職人の手仕事と心温まるひとときを提供する」をコンセプトに掲げた「ARTISAN LIEN」の魅力とは？ スイーツを通して伝えたい、お店とシェフの想いとともにお届けします！

白金高輪の街に寄り添う、静かで品のある店内

東京メトロ南北線／都営三田線「白金高輪」駅 4番出口から徒歩約2分。閑静な住宅街に佇む外観は、控えめながらも品格を感じさせます。

ショーケースに並ぶ焼菓子

入口を通ると目の前には、店内で焼き上げたタルトレットやフィナンシェ、スコーンなどの可愛いらしい焼菓子がショーケースに勢揃い。すぐにでも食べたくなるような香ばしい香りとともにお出迎えしてくれます。

カフェスペース

そして店内の奥にはシックな雰囲気のカフェスペースが。ここではARTISAN LIENの名物の1つでもある、できたてスイーツを楽しむことができます。さらに、朝9:00からオープンしているので、モーニング利用としてフレンチトーストやアサイーボールなどを楽しむことができるのだとか。優雅な朝の時間を過ごせる特別な空間としても利用できますね。

東京の地から届けたい「ARTISAN LIEN」としての想いとは

ARTISAN LIENでシェフを務める青島萌恵さん

今回お話を伺ったのは、ARTISAN LIENでシェフを務めている青島萌恵さん。「自分自身もお菓子が好きで、学生の頃からお菓子を作っていた。自分が作ったお菓子で、周りの人が喜んでくれることが嬉しく、自分が作ったお菓子でたくさんの人に喜んでもらいたい」そんな想いからパティシエを目指されたのだとか。過去の経験から生まれた素敵な想いを、今はARTISAN LIENのスイーツとともに届けているのだと感じました。

群馬にあるパティスリーのフラッグショップとしての出店場所に“白金高輪”を選んだ理由を伺うと、「PATISSERIE LIENのことをより多くの方に知ってほしい」という想いがあったこと、加えて「お店の雰囲気や世界観に合うような場所を探していたときに、落ち着きがあり、自分の時間を大切にしている方が多いこの場所にご縁があった」とのこと。既に東京では何度か催事で出店されていたようなので、今後もより多くの場所で、青島さんが作り出す「ARTISAN LIEN」のスイーツに出会えるかもしれません！

店舗限定「スペルト小麦のスフレ」調理風景を特別公開！

スペルト小麦のスフレ

「ARTISAN LIEN」で提供しているスイーツを作る際にこだわっているポイントを伺うと、「焼菓子がメインのお店なので、焼き加減をとても意識している。決まった時間がありつつも、その日の温度や湿度によって仕上がりが変わってくるので、“焼菓子の表情”を大切にしながら、良い焼き加減になるように心がけています。」

「スフレも仕上がり次第では、1～2分ほど焼き加減を調整することも。生地の混ぜ具合やメレンゲの立ち具合によっても仕上がりが変わってくるので、そこの見極めがポイント。生地の焼き色の付き方や、ふわふわ食感になる焼き上がりを大切にしています。」

と、お話いただいた名物メニューの1つ「スペルト小麦のスフレ」を実際に作っていただきました！

小麦の風味を生かした、優しい味わいのスフレ生地。ふわふわすぎると焼き上げるときに溢れてしまうとのことで、メレンゲの艶が出るまでしっかり混ぜることがポイントだそう。

「生地をココットに入れる際、縁の生地を取り除くことがポイント」と青島さんは話します。この一手間を加えることで、オーブンで焼き上げたときにスフレが“ふわっと綺麗に真っ直ぐ”膨らむのだとか。

オーブンで10分ほど焼き上げたスフレは、表面にこんがりと焼き色がつき、ふわふわとした見た目も相まって、見ているだけで食欲をそそられます。

「ARTISAN LIEN」のロゴである白鳥を描く

このスフレには、栄養価が高く、古代から品種改良されずに残ってきた小麦の一種「スペルト小麦」を使用。「素材の優しい味わいを感じていただきたい」想いから、【小麦・卵・バター・牛乳・きび砂糖】というシンプルな材料で作り上げているそう。シンプルな材料で作り上げるからこそ、難しさもあるスイーツには、職人の技が詰まっています。

そのままでも充分美味しく食べられますが、生クリーム・アイスクリーム・塩が添えられているので、味変も楽しんでいただけます。ぜひ実際にお店で体験していただきたいです！

ひと口食べて感じる幸せ。その想いをチョコレートを通じて共有したい

ショコラテリーヌ

「ARTISAN LIEN」のロゴにもある【LE CHOCOLAT, UN MORCEAU DE BONHEUR.】という言葉。これはフランス語で“チョコレート、それは幸せのひとかけら”という意味。

その言葉通り、「チョコレートをひと口食べて笑顔になる」という魔法の言葉。“ 「ARTISAN LIEN」のスイーツを通じて、広く皆さんに感じてもらいたい。日常の中でも幸せな瞬間を提供したい。”そんな想いが込められています。

これまでも「こんな美味しいチョコ初めて食べました」 「また来たいです」という嬉しいお言葉を、来店されたお客様からいただいているそうなので、これからもこのようなお客様が増え続けていくのではないでしょうか。

「店舗まで距離があって買いに行けない…」という方にも楽しんでいただけるよう、「ARTISAN LIEN」のオンラインショップにて「ショコラテリーヌ」が購入できるとのこと。ショコラテリーヌは、高崎の「PATISSERIE LIEN」でも人気のハート型ガトーショコラが原点となって登場した商品。驚くほどなめらかな口溶けと、トンカ豆の香りをまとった大人のガトーショコラ。濃厚な味わいがクセになる逸品です。

ギフトにぴったりな「オリジナルシーリングチョコレート」

ご自身へのご褒美はもちろん、ギフトにもぴったり。青島さんも特におすすめしているという「オリジナルシーリングチョコレート」が付いているので、スイーツとしては珍しい“イニシャル”や、“THANK YOU” “HAPPY BIRTHDAY”というメッセージとともにプレゼントすることも◎

毎日店内で焼き上げるできたてスイーツで、ちょっと贅沢なひととき。

焼きたての焼菓子とフォンダンカカオ

オーダー後に作るできたてスイーツにはスフレの他に「フォンダンカカオ」が。さらに、可愛らしいサイズのアフタヌーンティーも提供しているようなので、店内で焼き上げたスコーンと紅茶を優雅に楽しむこともできます。最近ではスコーンの人気が上がってきているそうで、出来上がりを待つ人がいるほどの人気ぶりなんだとか。

カフェスペースと厨房が近いからこそ感じる、香ばしくも甘い香り。そして、できたてスイーツならではのサクサク食感やドリンクとのペアリング。ぜひ白金高輪で体験してみてください♪

About Shop

ARTISAN LIEN

住所：東京都港区白金1-14-3

営業時間：9:00～18:00（L.O. 17:30）

定休日：水曜日

Instagram：@artisan.lien

もか

ウフ。編集スタッフ

製菓学校卒業後、美味しいお店と商品を広めたいと思い、洋菓子販売と飲食店専門の広告代理店を経てウフ。編集部へ。チョコレート、ピスタチオスイーツが好き。