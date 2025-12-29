女優のケイト・ハドソン(46)は、「スパイダーマン」に出演できていたら「良かったのに」と考えることがあるという。サム・ライミ監督の2002年公開の同作でメアリー・ジェーン・ワトソン役を断ったケイトは、最終的にキルスティン・ダンストが演じた同役を受けなかったことを時折後悔しているそうだ。



【写真】3人に父親が違う子供達 みんな可愛すぎる♡

米トーク番組「ウォッチ・ホワット・ハプンズ・ライブ」で、役を断ったという噂の真偽について問われたケイトはこう明かした。「ええ、断ったわ。いま振り返れば、『「スパイダーマン」映画に出られたら良かったのに』って思ったりする」「あの映画を見ると『ああ、彼女を演じられたら楽しかっただろうな』って思うもの」



しかし「スパイダーマン」を断って出演した歴史戦争ドラマ「フォー・フェザーズ」を後悔してはいないという。「同時期に『フォー・フェザーズ』という映画に出演した。そこでヒース・レジャーと出会って、素晴らしい友人になった。あの経験は絶対に得られなかったものよ」「心のどこかで『人生は必然の形で進むもの』って思うの。だから感謝している」



一方で「スパイダーマン2」(2004年)と「スパイダーマン3」(2007年)でもメアリー・ジェーン・ワトソン役を続投したキルスティンはまさに適役だったとケイトは続けた。「こういったことを尋ねられて、それについて話すのは気持ちの良いものではないわ。なぜなら、映画に出演している人たちは、その役柄にふさわしい人たちだから」「人生における状況は、あるべき形で起こるものなの」



そんなケイトは以前、コミック原作映画への出演について「ぜひやりたい」ものの「ふさわしい女性役に限る」としていた。また「プラダを着た悪魔」(2006年)でアン・ハサウェイが演じたアンドレア・サックス役をスケジュールの都合で断ったことを「悪い判断だった」と認めてもいた。



またプライベートでは、7歳年下のダニー・フジカワと2021年に婚約し、12歳の娘もいる2人だが、式を挙げることはあまり考えていないという。元夫クリス・ロビンソンとの間に21歳の長男、元婚約者のマット・ベラミーとの間に次男14歳の息子もいるケイトは「契約ってところが、私には厳しいの。私は自由が好き」と話していたこともある。



（BANG Media International／よろず～ニュース）