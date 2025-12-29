30日(火)は東北の日本海側や北陸を中心に大気の状態が非常に不安定になるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨にご注意ください。近畿から九州は朝まで雨や雷雨の所があるでしょう。日中は次第に晴れる見込みです。関東は日差しがたっぷり届き、11月中旬並みのポカポカ陽気になるでしょう。

30日(火) 東北の日本海側や北陸で大気の状態が非常に不安定に

30日(火)は低気圧がサハリン付近に進み、低気圧から南西にのびる気圧の谷が北日本を通過する見込みです。低気圧や気圧の谷に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、上空には寒気が流れ込むため、東北の日本海側や北陸を中心に大気の状態が非常に不安定になるでしょう。午前中を中心に発雷確率が高くなります。

30日(火)は日本海側で落雷・突風・ひょう・急な強い雨に注意

30日(火)は北海道では午前中を中心に雪や雨で、ふぶく所があるでしょう。東北は日本海側を中心に雪や雨が降り、雷を伴うことがありそうです。北陸は断続的に雨や雷雨となるでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷、ひょう、急な強い雨にご注意ください。



近畿や中国、四国、九州は朝まで雨や雷雨の所があるでしょう。日中は次第に晴れる見込みです。関東や東海はおおむね晴れるでしょう。沖縄は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。

30日(火)の朝は冷え込み弱く 最高気温は平年より高い

30日(火)の最低気温は全国的に今朝より高く、平年より高いでしょう。この時期としては冷え込みは弱い見込みです。



30日(火)の最高気温も全国的に平年より高いでしょう。札幌市は3℃と今日よりは低いものの、12月上旬並みとなりそうです。仙台市は11℃、金沢市は12℃と平年より4℃くらい高いでしょう。東京都心は16℃と今日より3℃高く、11月中旬並みの暖かな陽気でしょう。大阪市は15℃、福岡市は14℃と今日と同じくらいで平年を上回りそうです。



積雪の多く残る所では、雨や気温の上昇で雪どけが進むでしょう。屋根からの落雪や雪崩にご注意ください。