ÅìÌî¹¬¼£¤¬¼«¿È¤Î¡Öº£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤³¤ÎËÍ¤¬1½µ´Ö¤Ç1Æü¤À¤±¤ÏÍ£°ì¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦¡¢¤½¤ì¤ò10Ç¯Â³¤±¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤¢¤¹30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÃÈÖ¡ØÅìÌî¹¬¼£¤Î¤´ÅöÃÏ¡È¿ä¤·¥Ë¥å¡¼¥¹¡É2025¡Ù¡ÊÁ°8¡§00¡Á10¡§00¡Ë¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡ÙÊ¡±ÊÍµÍü¥¢¥Ê¡¢¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡Ù¾®¾¾ºê²ÖºÚ¥¢¥Ê¡¢¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¡¢¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡ÙµÜËÜ·¼¾ç¥¢¥Ê¤¬½¸·ë
¡¡ANN·ÏÎó´ð´´4¶É¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÇ¯ËöÈÖÁÈ¡£HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¤¥Á¥â¥Ë¡ª¡Ù¤ÎÊ¡±ÊÍµÍü¥¢¥Ê¡¢¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡ª¡Ù¤Î¾®¾¾ºê²ÖºÚ¥¢¥Ê¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢ABC¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Î´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¡¢KBC¡Ø¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡Ù¤ÎµÜËÜ·¼¾ç¥¢¥Ê¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡2022Ç¯¤«¤éÇ¯¤ÎÀ¥¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¿·MC¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÌî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Í¥¿¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£³ÆÃÏ°è¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤ÎÏÃÂê¤ÎÃæ¤«¤é¿·MC¡¦ÅìÌî¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡Ö¼î¶Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¢£ÅìÌî¹¬¼£¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½ËÜÆü½é¤á¤ÆMC¤òÌ³¤á¤¿´¶ÁÛ¤È°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï²¿¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÅìÌî¡§Åìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È³ÆÃÏ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Î¤Ü¤Î¤¹¤ëÏÃÂê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÃÏ°èÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¶É¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢HTB¤µ¤ó¤Ï¥¥Î¥³¼í¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î¶Ã¤¤È°ÂÅÈ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¥á¡Á¥Æ¥ì¤µ¤ó¤ÏÌ¾¸Å²°¤é¤·¤¤¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤ÏÀîºêÈþÀé¹¾¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢KBC¤µ¤ó¤ÏµÜËÜ·¼¾ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¼«¿È¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç°áÁõ¤¬´û¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£4¶É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÅìÌî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡©
ÅìÌî¡§ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µÅÚÍËÆü¤Ë¡ØÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ÇMC¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸Ç¤¤¥Í¥¿¤«¤é½À¤é¤«¤¤¥Í¥¿¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°·¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÍ¤¬1½µ´Ö¤Ç1Æü¤À¤±¤ÏÍ£°ì¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦¡¢¤½¤ì¤ò10Ç¯Â³¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ØÈÖÁÈ¤Î¤ß¤É¤³¤í¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÌî¡§´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤ÎMC¤òÍèÇ¯¤Î3·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¡¢¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´äËÜ¥¢¥Ê¤¬¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤ÆÂç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡ª ÀäÂÐ¤Ë¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
