女優の浜辺美波（25）が29日、自身のインスタグラムを更新。今年の“思い出ショット”を披露した。

浜辺は「2025年もみなさん本当にありがとうございました」と書き出し、「実は友人とイギリス、パリにも行けました」と告白。「イングリッシュブレクファストを毎日食べ比べして、知人におすすめしていただいたマイケル・ジャクソンのミュージカルをみて、フィッシュアンドチップスをたべた！」と満喫した。

また「ずっと行きたかったヴェルサイユ宮殿にもやっと行けて、美味しいフレンチたべて…街もたくさんお散歩できました」と報告。「写ルンですにはビッグ・ベンあんまりうつってないけど…やっと行けた！今度はウィーンにも行きたいなあとか」と続け、「お仕事でも私生活でも充実したいい一年になりました」と感謝した。

そして「2026年も元気いっぱい駆け抜けます」と“宣言”。「本年もたくさんお世話になりました！ありがとうございました それでは！年明け4日の大河ドラマ『豊臣兄弟！』の初回放送日まで大掃除しながら冬眠します！おやすみなさい！」とつづった。

さらにストーリーズでは「イングリッシュブレクファスト」と食事の写真も投稿。「2日目のイングリッシュブレクファスト お豆のやつが好きということに気づいた」「あときのこ」と明かし、「当てずっぽうで頼んだら 植物由来のソーセージみたいでびっくりした！おいしかった！」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「写真かわいい素敵です」「年末年始は少しでも休めるみたいで安心しました」「今年はドラマと映画で沢山見れて幸でした」「ゆっくり冬眠してください〜」「昭和ぽくって良いですね！」「全ての瞬間が写真集だ、、すばらしい」などの声が集まった。