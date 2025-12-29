『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』リレーインタビューVol.4 じゅり＆ひなの＆はるな＆メガン「Blue Jeans」
ABEMAは、29日午後9時から『KYOUSUKI MUSIC STAGE 2025』を放送する。同番組では、人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のメンバーたちが2025年にヒットした楽曲をパフォーマンス。オリコンニュースでは、歌唱グループごとにインタビューを実施した。放送日となったきょうは、HANAの「Blue Jeans」を披露するじゅり（榊原樹里）、ひなの（瀬川陽菜乃）、はるな（村谷はるな）、メガン（夏川メガン）。
【写真】くびれチラリ！美スタイルを見せたメガン＆じゅり＆はるな＆ひなの
――4人で「Blue Jeans」に取り組んでの感想を教えてください
メガン：最初、曲名を聞いた時に めっちゃ不安やったんですけど、じゅりが経験者で教えてくれて。1日目で結構自信がついて、そこからみんなでスタジオ借りて練習していくうちにな、細かいところとかも詰めていって…。こんな完璧に仕上がると最初思ってなかったから、自分たちの動画見てすごいうれしかったです。
じゅり：元々この曲知ってて、サビのところもTikTokとかで流行っていたので踊ったこともあって。知ってる曲がきてうれしかったし、自分なりにアドバイスをして、みんなでいいもの作れて楽しかったです。
はるな：私はダンス未経験者で、最初見た時に「これ私ついていけるかな」と思ったんですけど、みんなが本当に優しく教えてくれて。歌は結構自信あったのでもちろん頑張ったし、ダンスもみんなに負けないように、ちゃんと家でも練習して頑張りました。元々仲良い4人だったんですけど、これを機にもっと仲が深まった感じがして、ダンス踊っててそろった瞬間に一体感とか生まれて…。楽しくできました。
ひなの：私もこの曲知ってたんですけど、いざこの4人でなるってなった時に、「え、どうしよう」みたいな。ラップもあるし、激しめのダンスだし、歌もダンスもレベルがすごい高い曲だなって思ったのですごい不安だったんですけど、ダンスはじゅりたんを中心に、1個1個改善して、今すごいいいダンスが出来上がっています。みんなお仕事終わりとか学校終わりとかにも、少しでも時間が空いてる時に集まって、歌の練習したりスタジオ借りてダンスしたりっていうのを繰り返していたので、終わっちゃうのも寂しいっていう…。すごい楽しい期間だったなって思いました。
――衣装のポイントを教えてください！
メガン：みんなジーンズで合わせてるんですけど、シルバーのアクセントを入れたところです！
ひなの：みんなジーンズにシルバー合わせたね。
じゅり：そしてちゃんとスニーカー履いてます！
ひなの：メイクとか髪型もね、個性的に。
はるな：一人ずつちょっと違うんだよね。
ひなの：全体的にギラギラ！派手ですね。
じゅり：ほかのチームと比べたら、かっこいい、お姉さん系を目指してます！
――元々仲が良い4人だったっということですが、メンバーを最初聞いた時どう思いましたか？
ひなの：「キターーー！」じゃない？て感じ。
じゅり＆はるな＆メガン：うんうん。
ひなの：じゅりたんのTikTokに「4人でアイドルデビューしようかな」みたいなノリで書いた TikTokが…どれだけバズったっけ？
じゅり：53万いいねとか。
はるな：すごいバズって。
ひなの：伏線回収みたいになってるよね（笑）。
メガン：そうそうそう（笑）！あの時はほんまに何もなかったよな。
はるな：ファンの皆さんには早く知らせたいですね。
ひなの：決まった時、「ありがとうございます〜！」ってね。
――また4人でパフォーマンスできるとしたら、挑戦したい曲はありますか？
じゅり：まずこの曲（「Blue Jeans」）をステージとかで踊って披露したい。
ひなの：わかる！世界中の人に見てもらいたい。
じゅり：練習を短期間で頑張ったのに、この収録だけで終わっちゃうのが悲しくて、本当に。
――『今日好き』のイベントとかがあれば？
全員：やりたーーーい！お願いします！
――練習期間中のエピソードがあれば教えてください。
ひなの：みんなでダンスの練習のあと、絶対にご飯を食べに行くんですよ。みんな「痩せた痩せたー！」って言ってるのに、みんな爆食い（笑）。プラマイゼロだなって毎回思ってた（笑）！
メガン：「マイだよね、きょう」とか言って（笑）。
はるな：「きょう動いたからいいよね」とか言って（笑）。
じゅり：練習にスタバ持っていってね（笑）。
はるな：夜11時とかにハンバーグとか食べに行きました。
じゅり：行ったわ〜！
――練習の雰囲気はどうでしたか？
メガン：頑張った。
はるな：ふざけてないよね？
メガン：そう。3時間しかないから3時間みっちりやろうって。
はるな：動画撮って見返して、「あそここうやった方がいいよね。じゃあもう1回やろう」みたいな。
メガン：マジで真面目にやったよね。
ひなの：ガチだったよね。
はるな：だいぶ真面目にやってました。
じゅり：その後のご飯が一番笑ってるしね。
ひなの：しゃべってないね、うちら。だってカラオケ入っても、例えば3時間入ったとしたら3時間ずっと「Blue Jeans」歌ってた。
メガン：まず課題曲決まった後1人でカラオケ行って、その後みんなでカラオケ行って…。カラオケで覚えるまでずっとやってました。
じゅり：真面目さは、多分ほかのチームに比べて…。
メガン：ピカイチよね！
じゅり：ピカイチすぎる。
ひなの：ピカイチであってほしい。
メガン：最初に4人で集まる機会があって、自主練の時間でスタジオ取っていただいた時も、入った瞬間から振り入れして、ほぼ休憩なかった。
ひなの：何時間ぐらいやったっけ？
メガン：9時間？12時から集まって、終わったのが21時とかだったから。
――メガンちゃん、そうま（阿部創馬）くんとの近況を教えてください！
メガン：冬やからミネーション行ったり、スタバで 2〜3時間ずっとゲーム一緒にやったりとか。どこかに出かけるっていうよりは一緒にご飯を食べに行って、一緒にゲームしたり、ずっと言い合いしたりしています。
じゅり＆ひなの＆はるな：かわいい〜！
――ひなのちゃん、最近ショートドラマなどでも大活躍ですね！これから挑戦したいお仕事は何ですか？
ひなの：最近演技も始めて、いろいろな役を勉強して挑戦していきたいなっていうのもありますし、お洋服が大好きなので、ファッションブランドのモデルだったり、洋服をプロデュースしたりするお仕事もやりたいなって思います。
――じゅりちゃんは高校を卒業してから、どのように過ごしていますか？
じゅり：最近は、お仕事もやりつつ、自分の今やりたいことはダンスだなってずっと思っていて。SNSにあげてない日もずっとダンスしてて。ずっと踊っています！
――今回みんなと踊れてうれしかったですか？
じゅり：めっちゃうれしかったし、『今日好き』で旅に行って恋愛する姿を視聴者さんにはたくさん見せてたけど、やっと自分の好きなことをみんなに見せれるなって思ってすごいうれしかったです。
――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします！
ひなの：みんな〜！アイドルになったよ〜（笑）！
じゅり：なれたよ〜（笑）！
ひなの：ファンの方が喜んでくださっている以上に私たちもうれしくて、この仲良し4人組で大好きなHANAさんの「Blue Jeans」を披露できるなんて思っていなかったし、一生懸命歌もダンスも頑張ったので、見てください！
――4人で「Blue Jeans」に取り組んでの感想を教えてください
メガン：最初、曲名を聞いた時に めっちゃ不安やったんですけど、じゅりが経験者で教えてくれて。1日目で結構自信がついて、そこからみんなでスタジオ借りて練習していくうちにな、細かいところとかも詰めていって…。こんな完璧に仕上がると最初思ってなかったから、自分たちの動画見てすごいうれしかったです。
じゅり：元々この曲知ってて、サビのところもTikTokとかで流行っていたので踊ったこともあって。知ってる曲がきてうれしかったし、自分なりにアドバイスをして、みんなでいいもの作れて楽しかったです。
はるな：私はダンス未経験者で、最初見た時に「これ私ついていけるかな」と思ったんですけど、みんなが本当に優しく教えてくれて。歌は結構自信あったのでもちろん頑張ったし、ダンスもみんなに負けないように、ちゃんと家でも練習して頑張りました。元々仲良い4人だったんですけど、これを機にもっと仲が深まった感じがして、ダンス踊っててそろった瞬間に一体感とか生まれて…。楽しくできました。
ひなの：私もこの曲知ってたんですけど、いざこの4人でなるってなった時に、「え、どうしよう」みたいな。ラップもあるし、激しめのダンスだし、歌もダンスもレベルがすごい高い曲だなって思ったのですごい不安だったんですけど、ダンスはじゅりたんを中心に、1個1個改善して、今すごいいいダンスが出来上がっています。みんなお仕事終わりとか学校終わりとかにも、少しでも時間が空いてる時に集まって、歌の練習したりスタジオ借りてダンスしたりっていうのを繰り返していたので、終わっちゃうのも寂しいっていう…。すごい楽しい期間だったなって思いました。
――衣装のポイントを教えてください！
メガン：みんなジーンズで合わせてるんですけど、シルバーのアクセントを入れたところです！
ひなの：みんなジーンズにシルバー合わせたね。
じゅり：そしてちゃんとスニーカー履いてます！
ひなの：メイクとか髪型もね、個性的に。
はるな：一人ずつちょっと違うんだよね。
ひなの：全体的にギラギラ！派手ですね。
じゅり：ほかのチームと比べたら、かっこいい、お姉さん系を目指してます！
――元々仲が良い4人だったっということですが、メンバーを最初聞いた時どう思いましたか？
ひなの：「キターーー！」じゃない？て感じ。
じゅり＆はるな＆メガン：うんうん。
ひなの：じゅりたんのTikTokに「4人でアイドルデビューしようかな」みたいなノリで書いた TikTokが…どれだけバズったっけ？
じゅり：53万いいねとか。
はるな：すごいバズって。
ひなの：伏線回収みたいになってるよね（笑）。
メガン：そうそうそう（笑）！あの時はほんまに何もなかったよな。
はるな：ファンの皆さんには早く知らせたいですね。
ひなの：決まった時、「ありがとうございます〜！」ってね。
――また4人でパフォーマンスできるとしたら、挑戦したい曲はありますか？
じゅり：まずこの曲（「Blue Jeans」）をステージとかで踊って披露したい。
ひなの：わかる！世界中の人に見てもらいたい。
じゅり：練習を短期間で頑張ったのに、この収録だけで終わっちゃうのが悲しくて、本当に。
――『今日好き』のイベントとかがあれば？
全員：やりたーーーい！お願いします！
――練習期間中のエピソードがあれば教えてください。
ひなの：みんなでダンスの練習のあと、絶対にご飯を食べに行くんですよ。みんな「痩せた痩せたー！」って言ってるのに、みんな爆食い（笑）。プラマイゼロだなって毎回思ってた（笑）！
メガン：「マイだよね、きょう」とか言って（笑）。
はるな：「きょう動いたからいいよね」とか言って（笑）。
じゅり：練習にスタバ持っていってね（笑）。
はるな：夜11時とかにハンバーグとか食べに行きました。
じゅり：行ったわ〜！
――練習の雰囲気はどうでしたか？
メガン：頑張った。
はるな：ふざけてないよね？
メガン：そう。3時間しかないから3時間みっちりやろうって。
はるな：動画撮って見返して、「あそここうやった方がいいよね。じゃあもう1回やろう」みたいな。
メガン：マジで真面目にやったよね。
ひなの：ガチだったよね。
はるな：だいぶ真面目にやってました。
じゅり：その後のご飯が一番笑ってるしね。
ひなの：しゃべってないね、うちら。だってカラオケ入っても、例えば3時間入ったとしたら3時間ずっと「Blue Jeans」歌ってた。
メガン：まず課題曲決まった後1人でカラオケ行って、その後みんなでカラオケ行って…。カラオケで覚えるまでずっとやってました。
じゅり：真面目さは、多分ほかのチームに比べて…。
メガン：ピカイチよね！
じゅり：ピカイチすぎる。
ひなの：ピカイチであってほしい。
メガン：最初に4人で集まる機会があって、自主練の時間でスタジオ取っていただいた時も、入った瞬間から振り入れして、ほぼ休憩なかった。
ひなの：何時間ぐらいやったっけ？
メガン：9時間？12時から集まって、終わったのが21時とかだったから。
――メガンちゃん、そうま（阿部創馬）くんとの近況を教えてください！
メガン：冬やからミネーション行ったり、スタバで 2〜3時間ずっとゲーム一緒にやったりとか。どこかに出かけるっていうよりは一緒にご飯を食べに行って、一緒にゲームしたり、ずっと言い合いしたりしています。
じゅり＆ひなの＆はるな：かわいい〜！
――ひなのちゃん、最近ショートドラマなどでも大活躍ですね！これから挑戦したいお仕事は何ですか？
ひなの：最近演技も始めて、いろいろな役を勉強して挑戦していきたいなっていうのもありますし、お洋服が大好きなので、ファッションブランドのモデルだったり、洋服をプロデュースしたりするお仕事もやりたいなって思います。
――じゅりちゃんは高校を卒業してから、どのように過ごしていますか？
じゅり：最近は、お仕事もやりつつ、自分の今やりたいことはダンスだなってずっと思っていて。SNSにあげてない日もずっとダンスしてて。ずっと踊っています！
――今回みんなと踊れてうれしかったですか？
じゅり：めっちゃうれしかったし、『今日好き』で旅に行って恋愛する姿を視聴者さんにはたくさん見せてたけど、やっと自分の好きなことをみんなに見せれるなって思ってすごいうれしかったです。
――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします！
ひなの：みんな〜！アイドルになったよ〜（笑）！
じゅり：なれたよ〜（笑）！
ひなの：ファンの方が喜んでくださっている以上に私たちもうれしくて、この仲良し4人組で大好きなHANAさんの「Blue Jeans」を披露できるなんて思っていなかったし、一生懸命歌もダンスも頑張ったので、見てください！