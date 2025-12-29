五輪柔道で史上唯一の3連覇を達成した野村忠宏氏（51）が27日放送のTBS「幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？」（深夜0・10）にVTR出演。「こいつすげえな」と思った唯一の後輩を明かした。

同番組は「芸能人が名店での食事会の幹事になったら」をコンセプトに食事会をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。今回の幹事は嵐・櫻井翔。店は番組が用意し、櫻井の声掛けで集められた俳優の佐藤隆太、濱尾ノリタカ、「バイきんぐ」小峠英二、ラッパーのZeebraといった豪華メンバーの食事会をのぞき見する。

プライベートでも親交がある野村氏に、櫻井氏は「野村さんがこれまで見てきた中で、後輩でこいつすげえなっていうのはどういう人がいますか？」と質問した。

野村氏は「柔道で、一番思ったのは大野将平かな」と柔道男子73キロ級で16年リオデジャネイロ、21年東京五輪を連覇した大野将平（33＝旭化成）の名前を挙げ、「（大野が）高3ぐらの時に初めて練習して。大野だけですね、高校生と練習して怖いと思ったの」と明かした。

「（組んだ）瞬間にわかる」と野村氏。「技にガッて入ってきた時のスピードとか、力強さとか、逆に脱力する部分、全てが恐怖に感じた」と振り返った。