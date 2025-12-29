大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、囲み取材に出席したLiSA（38）が紅白との不思議な符合に驚いた。

大ヒットアニメ「鬼滅の刃」シリーズで数々の主題歌を歌ってきたLiSA。4年ぶり4度目の紅白で披露する「残酷な夜に輝け」は、歴代2位の興業収入386.1億円を記録した劇場版「鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌でもある。年の瀬の大舞台で、映画の感動を再び呼び起こすパワフルな美声を披露する。

4年ぶりの大舞台に、「とても光栄です。そしてとてもうれしいです」と感激。「ここには特別な思いがあります。帰って来られたことも特別。見ていてくれる皆さんに、パワーアップした私をお届けできるように頑張ります」と意気込みを語った。

今年を振り返る漢字1文字に、“繋”を挙げた。「私自身、来年15周年を迎えるので、今年はパッチワークというテーマで1年、いろんな思い出を繋いでいくことをテーマに活動してきた」と説明。今年の紅白のテーマが、まさに「つなぐ、つながる、大みそか。」で、「それも凄く大きな運命を勝手に感じています」と驚いていた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。