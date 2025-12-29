¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡ÖÀï´Ï¡×Éü³è¤òÀë¸À¡Ä³ËÃÆÆ¬ÅëºÜ½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤âÁõÈ÷¡¡ËÌÄ«Á¯¡¦Ãæ¹ñ¤Ø¡ÈÆ°¤¤¤Æ¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡É³ÈÂçÍÞ»ß¤Ø
ËÌÄ«Á¯¤¬ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ä¸¶»ÒÎÏÀïÎ¬Àø¿å´Ï¤Î·úÂ¤·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ê¤«¡¢Ãæ¹ñ¤â·³È÷¤òÁý¶¯¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÀï´Ï¡×¤òÉü³è¤µ¤»¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡È¥È¥é¥ó¥×µéÀï´Ï¡É¤Ï¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë³ÈÂçÍÞ»ß¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÁý»º¤ÈÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø·×²è
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï12·î25Æü¡¢¹©¾ìÆâ¤ËÁÈ¤ßÎ©¤ÆÅÓÃæ¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Â¿¿ôÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò²èÁü¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤¿¡£·Á¾õ¤«¤é¤ÏKN-23·ÏÎó¤ÎÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë²ÐÀ±11¥Þ¶ËÄ¶²»Â®³ê¶õÂÎ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼ÉôÊ¬¤È¤ß¤é¤ì¤¿¡£
KN-23·ÏÎó¤ÎÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤éÆüËÜ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¡¢²ÐÀ±11¥Þ¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤éÆüËÜ¤ËÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Äã¤¯Èô¤Ö¤Î¤Ç·Þ·â¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢KN-23·ÏÎó¤ÎÃ»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Ë¤âÅÏ¤µ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï¾ì¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂçÎÌ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¼«¤é¤¬»ë»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤ò¼¨¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿äÂ¬¤¹¤éÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¶âÁí½ñµÎ¨¤¤¤ëËÌÄ«Á¯¤¬12·î¤Ë¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊ¼´ï·×²è¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÁ°Æü¤Î25Æü¡¢ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö³«È¯Ãæ¤Î¿··¿¹â¶õÃæÄ¹µ÷Î¥ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤Î»î¼Í¤ò²èÁü¤È¤È¤â¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤¬»²´Ñ¤·¡¢¿··¿ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÅþÃ£¹âÅÙ¤Ï200km¤ËÃ£¤·¡¢¡ÖÁÛÄê¹â¶õÌÜÉ¸¤òÌ¿Ãæ¡¦ÁÝÌÇ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
È¯¼ÍÁõÃÖ¤Î·Á¾õ¤«¤é¤â¡¢¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¯ÃæÏª¤Î±Æ¶Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¹âÅÙ200km¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ½Ò¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢S-400¤äS-500¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎHQ-19ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹â¹âÅÙ¤«¤é¤ÎÇú·â¤äÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î·Þ·â¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÏËÉ¶õÂÎÀ©¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë·Þ·â¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·Þ·â¥ß¥µ¥¤¥ë¤äÈ¯¼ÍÁõÃÖ¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¨¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¤ò±§Ãè¤«¤é´¶ÃÎ¤·¡¢ÃÏ¾å¤ä³¤¾å¤Î·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅÁÃ£¡¦µ¯Æ°¤µ¤»¤ëÁá´ü·Ù²ü±ÒÀ±ÌÖ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²·Ð¸³¤âËÉÙ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤ËÌÄ«Á¯¤¬¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ù²ü±ÒÀ±ÌÖ¤ò¹½À®¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢ÎÌÅª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÉ¸Åª¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î»î¸³¤¬¼ÂºÝ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÉ¸Åª¤È¤»¤º¡ÖÁÛÄê¹â¶õÌÜÉ¸¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Áá´ü·Ù²ü¾ðÊó¤¬¤Þ¤À¼«¹ñ¤ÎÁõÈ÷ÂÎ·Ï¤Ë¤â¤Ê¤¯¡¢Í§¹¥¹ñ¤«¤é¤â¼õ¿®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¤ËÍ§¹¥¹ñ¤«¤éÆÀ¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿Þ¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Î¹âÅÙ¤ÊÊ¼´ï¤ËÂÐ¤·ËÉÈ÷¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ¿·Ê¼´ïÅ¸¼¨¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¿··¿¹â¶õÃæÄ¹µ÷Î¥ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î»î¼Í¡×¤òÊó¤¸¤¿Æ±¤¸25Æü¡¢¶âÁí½ñµ¤¬¡Ö¸¶»ÒÎÏÀïÎ¬Í¶Æ³ÃÆÀø¿å´Ï¤Î·úÂ¤¤ò¸½ÃÏ»ØÆ³¡×¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
²°Æâ¤Î·úÊª¤ÎÁ¥Âæ¤Î¾å¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿Àø¿å´Ï¤òËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢8700¥È¥óµé¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ªµéÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤¬¡¢¿åÃæÇÓ¿åÎÌ¡§1Ëü8750¥È¥ó¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢´Ï¶¶ÉôÊ¬¤ò¤è¤¯¤ß¤ë¤È¡¢±¦Â¦¤Ë¡¢ºÙ¤¯¡¢»Í³Ñ¤¤·ê¤¬¡¢¸Þ¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Î©¤Æ¤Æ¡¢ÁÞÆþ¤µ¤ì¤ë¡ÖÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¡×¤ÎÈ¯¼Í¸ý¤Î³¸¤Î°ÌÃÖ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¿äÄê¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬Àµ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢´Ï¶¶¤Îº¸±¦¹ç¤ï¤»¤Æ10¸Ä¤ÎÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î³¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÀø¿å´Ï¤Ï10È¯¤ÎÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö¸½ÃÏ»ØÆ³¡×¤ÎºÝ¡¢¡ÖÅ¨¤¬¶²¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤³ËÀïÎÏ¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÅöÁ³¡¢³ËÃÆÆ¬ÅëºÜ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ³¤¤ò¶´¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼¡¤ÎÊ¼´ï¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¡Ö¸¶»ÒÎÏÀïÎ¬Í¶Æ³ÃÆÀø¿å´Ï¡×¤Ë¤Ï¡¢Á°Ã¼¤Ë¡¢µûÍë´É¤¬6ÌçÁ°¸å¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊ¼´ï¤òµûÍë´±¤«¤éÊü¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¶âÁí½ñµ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤ò»ý¤ÄµûÍë¤Î¸åÉô¤È¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤¬¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î°ÅÎÐ¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¶âÂ°¤Î²ô¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡£¶âÁí½ñµ¤Ï¡Ö¿·¤·¤¯³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃæÈëÌ©Ê¼´ï¤Î¸¦µæ¼ÂÂÖ¤â¶ñÂÎÅª¤Ë³Î¤«¤á¡×¡ÊÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¡¦12/25ÉÕ¡Ë¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¿åÃæÈëÌ©Ê¼´ï¡×¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢³ËÃÆÆ¬¤È¾Î¤¹¤ë¡Ö²Ð»³31¡×ÃÆÆ¬¤â°ÅÎÐ¿§¤ËÅÉÁõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Àø¿å´ÏÈ¯¼ÍÍÑ¤Î³ËÃÆÆ¬µûÍë¤Ç¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë¸¶È¯¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×»ÜÀß¤¬ÊÂ¤ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡ÈÃæ¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï2027Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ³ËÀïÎÏ³ÈÂç¤ÈÂæÏÑÅý°ì¡É
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÌÄ«Á¯°Ê³°¤Ë¤âµ¤³Ý¤«¤ê¤Ê¡Ö³ËÀïÎÏ¡×¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤À¡£
12·î23Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¡ÖÃæ¹ñ¤Î·³»öÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ2025Ç¯ÈÇ¡×¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê·³È÷Áý¶¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀÈ¼å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢³ËÊ¼´ï¡¢³¤ÍÎÊ¼´ï¡¢ÄÌ¾ïÊ¼´ï¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥¹¶·âÇ½ÎÏ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼Ê¼´ï¡¢±§ÃèÊ¼´ï¤È¤¤¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÁý¶¯Ãæ¤ÎÊ¼´ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´¤òÄ¾ÀÜ¶¼¤«¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡ËÃæ¹ñ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¹¥Ñ¥¤³èÆ°¤¬ÊÆ¹ñ¤Î½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Ê¶Áè¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÆ·³¤òº®Íð¤µ¤»¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï2027Ç¯¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª·èÄêÅª¾¡Íø¡×¡¢³Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¤ÎÃÏ°è½ô¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀïÎ¬ÅªÍÞ»ßÎÏ¤ÈÅýÀ©ÎÏ¡×¤ÎÃ£À®¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤ÇÀïÁè¤òÀï¤¤¡¢¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤êÃæ¹ñ¤Ï¡¢2027Ç¯¤òÂæÏÑÅý°ì¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡×Åù¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ÎÇ¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³ËÊ¼´ï¤Î³ÈÂç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡¿ÀïÁè¾Ê¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡¿ÀïÁè¾Ê¤¬¡¢Í½Â¬¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î³ËÃÆÆ¬¿ô¤Ï¡Ö³ËÃÆÆ¬È÷Ãß¤Ï2024Ç¯¤Þ¤Ç600È¯ÂæÁ°È¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ¸»ºÂ®ÅÙ¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ºÂ®¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê³ËÊ¼´ï³ÈÄ¥¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï2020Ç¯»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ËÃÆÆ¬È÷Ãß¤Ïº£¸å10Ç¯´Ö¤Ç200ÂæÁ°È¾¤«¤éÇÜÁý¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1000È¯¤òÄ¶¤¨¤ë³ËÃÆÆ¬¤òÊÝÍ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÍÌ±²òÊü·³³¤·³¤Ï¡¢Ê¡·ú¤Î¹Ò¶õÉôÂâ¤ËJ-35¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡¢J-15T¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¡¢J-15DÅÅ»ÒÀïµ¡¡¢Z-20¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢KJ-600Áá´ü·Ù²üµ¡¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÌµ¿Í¹Ò¶õµ¡¡ÊUAV¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¿ÍÌ±²òÊü·³³¤·³¤Ï2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë6ÀÉ¤Î¹Ò¶õÊì´Ï¤ò·úÂ¤¤·¡¢·×9ÀÉ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¤Ï9ÀÉÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ÏºÜ¹Ò¶õµ¡¤Î¹âÀÇ½²½¤â¿Þ¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«²ò¤òÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÏÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9ÀÉ¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾ï»þ3¤Ä¤Î¶õÊì´ÏÂâ¤¬ÍÎ¾å¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Ê¤É¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¡¢Ãí»ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï·³»öÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢·³»öµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀï´Ï¡×Éü³è¡Ä°ÜÆ°¤¹¤ë³ÈÂçÍÞ»ß¤ÎÀÚ¤ê»¥¤«
¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï12·î23Æü¡¢1990Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢À¤³¦¤Î³¤·³¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀï´Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤Î·³´Ï¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×µéÀï´Ï¥Ç¥Õ¥£¥¢¥ó¥È¡ÊBBG1¡Ë¡×¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬¸ø¼°¤Î´°À®Í½ÁÛ¿Þ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î°ìËç¤Ë¤Ï¡¢·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î»Ñ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Á´Ä¹Ìó256¡Á268¥á¡¼¥È¥ë¡¢Á´ÉýÌó32¡Á35¥á¡¼¥È¥ë¡¢µÊ¿åÌó7.3¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é9.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÇÓ¿åÎÌ3Ëü5000¥È¥ó°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ì¥¤¥Ð¡¼¥¯µé¥¤¡¼¥¸¥¹¶îÃà´Ï¤Î3ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢µìÆüËÜ³¤·³¤ÎÀï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤¬Á´Ä¹Ìó263¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂçÉýÌó38.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢µÊ¿å10¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¡¢´ð½àÇÓ¿åÎÌÌó6Ëü5000¥È¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÏÂµé¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥È¥é¥ó¥×µé¡×¤Ï¡¢ÊÆËÜÅÚ¤¬ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¤ò·ë¤Ö¿·¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤ÎºÇÂçÉý49¥á¡¼¥È¥ë¡¢ºÇÂçµÊ¿åÌó15.2¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦À©¸Â¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÂçÀ¾ÍÎ¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎµÕ¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×µé¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÁõÈ÷¤À¤í¤¦¡£
ÀïÎÏÅê¼Í¡¢ ¹¶Àª¹¶·â¡¢Åý¹çËÉ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤ò¼çÇ¤Ì³¤È¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×µéÀï´Ï¤Ï¡¢128´ð¤Î¿âÄ¾¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í´ï¤òÁõÈ÷¤·¡¢ÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÂ¾¡¢¶ËÄ¶²»Â®¥ß¥µ¥¤¥ë¡áCPS¡Ê¿âÄ¾È¯¼Í´ï 12´ð¡Ë¤ä¡¢³ËÃÆÆ¬ÅëºÜ½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡áSLCM-NÅù¤òÁõÈ÷¡£³ËÃÆÆ¬ÅëºÜ½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¤Ïµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë´Ï¼ó¤Ë¤Ï¡¢¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤ÎË¤ÅãÁõÈ÷¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤È¤Ï¡¢²ÐÌô¤ò»È¤ï¤º¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¸¶Íý¤Ç¡¢ÅÅ¼§µ¤¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÃÆ´Ý¤ò·â¤Á½Ð¤¹Ë¤¤Ç¡¢²»Â®¤Î¿ôÇÜ¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¼Í½Ð¤¹¤ëË¤¤Î¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ï¡¢¸ý·Â40mm¡¢20MJ¡Ê¥á¥¬¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¤Î´ÏºÜÍÑ¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÊÆ³¤·³ÍÑ¤ËBAE¤¬³«È¯¤·¤¿»îºî¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë32MJ¤Î±¿Æ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç10.4kg¤ÎË¤ÃÆ¤ò¥Þ¥Ã¥Ï7°Ê¾å¤ÎÄ¶¹âÂ®¤Ç¼Í½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë¡¢HVP¡Ê¹âÂ®ÈôæÆÍ¶Æ³Ë¤ÃÆ¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊË¤ÃÆ¤ÇºÇÂç¼ÍÄø160km¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë³«È¯¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥×µé¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢32MJ¤Î¥ì¡¼¥ë¥¬¥ó¤ÈHVPÃÆ¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎHVPÃÆ¤Ï¡¢5¥¤¥ó¥ÁË¤2´ð¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢300kw¡Ê¥¥í¥ï¥Ã¥È¡Ëµé¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¡¢600kwµé¡Ë¥ì¡¼¥¶¡¼Ë¤¤â2´ð¡¢¥É¥í¡¼¥óÂÐºö¤ÎAN/SEQ-4 ODIN¥ì¡¼¥¶¡¼Ë¤4´ð¡¢ÂÐÌµ¿Íµ¡À©¸æ¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼UxS)¥·¥¹¥Æ¥à2´ðÅù¤òÁõÈ÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¶õ¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊSPY-6¥ì¡¼¥À¡¼¤À¡£
½¾¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×µé¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤¬Âç¤¤Ê·³´Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢30¥Î¥Ã¥È°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¹ÒÁö¤¹¤ëÆ°ÎÏ¸»¤Ï¡¢¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó/¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÎÏ¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¸¶»ÒÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×µé¤Ï¡¢¾åµ¤Î3¤Ä¤Î¼çÇ¤Ì³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Ìµ¿ÍÄú¤ò´Þ¤à´ÏÂâ¤Î´ú´Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³ËÊ¼´ï¤Ç¤¢¤ëSLCM-N¤òÅëºÜ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³¤¾å¤ò°ÜÆ°¤·¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤ë³ÈÂçÍÞ»ß¤âÇ¤Ì³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ç³ÎÁ¡¦ÃÆÌô¤ÎÊäµë¤âÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Åì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î³ËÊ¼´ï¤ÎÇ½ÎÏ¡¢ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ÈÂçÍÞ»ß¤Ë¤ª¤±¤ë³ËÊ¼´ï¤Îºß¤êÊý¤Ï½¾Íè¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¡£ ½¾Íè¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ÈÂçÍÞ»ß¤Ë¤ª¤±¤ë³ËÊ¼´ï¤Ï¡¢¡ÊÆËÜÅÚ¤ÎÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¢¹Ò¶õµ¡ÅëºÜ¤Î¸«¤»¤Ä¤±¤ë³ËÊ¼´ï¡¢µÚ¤Ó£ÀïÎ¬¥ß¥µ¥¤¥ë¸¶Àø¤ËÇ¦¤Ð¤»¤ëÀø¿å´ÏÈ¯¼ÍÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¤È¤¤¤¦¸«¤»¤Ê¤¤³ËÊ¼´ï¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡ÈÆ°¤¤¤Æ¡¢¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡É³ÈÂçÍÞ»ß¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×µé¤Î·úÂ¤¤Ï10ÀÉ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢·úÂ¤¤Ï¡¢2030Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡ÊTWZ 2025/12/23ÉÕ¡Ë¡£Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï¡Ö³Ë¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ØÀïÎ¬Åª¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ù¡×¤ò¡Ö2027Ç¯¡×¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¡¿ÀïÁè¾Ê¼«¿È¤Î¸«Î©¤Æ¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¥º¥ì¤âµ¤³Ý¤«¤ê¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌ²òÀâ°Ñ°÷¡¡Ç½Àª¿Ç·¡Ë