Cygamesは、スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』において、アニメ『葬送のフリーレン』とのコラボを12月29日メンテナンス終了後より開催する。

参考：【画像】実際に『シャドバWB』と『葬送のフリーレン』でもらえる「アウラ」のリーダースキン。

コラボに合わせてキャンペーンが開催されるほか、同日には最新カードパック「花酔遊戯」もリリース。開催期間中にはじめてログインした日から8日間毎日ログインすることで「アウラ」のリーダースキンやカードパックチケット30枚が獲得できるキャンペーンの実施も決定している。

そして、「葬送のフリーレンコラボ！花酔遊戯カードパック」に封入されている「エクスチェンジチケット」との交換で獲得できるコラボリーダースキンに「フリーレン」「フェルン」「シュタルク」が登場。ほかにも、他にも、デッキプレゼントキャンペーン、お得なセットと作品の世界観を再現したコラボステージなどの新商品の販売など、コラボイベントが行われる。

同時にリリースされる最新カードパック「花酔遊戯」では、『Shadowverse』に登場していた人気キャラクター「アルカナゴッド」たちに加え、「遊々花神」という新しい勢力が登場する。

新弾リリース記念ミッションとして、開催期間中に初めてログインした日から3日間、毎日追加されるミッションをクリアすることで、「花酔遊戯カードパックチケット」を合計10枚獲得できる。

また、メインストーリーには「伽藍編」が追加。「エース」のリーダースキン付きクリスタルセットの販売や、バトルパスシーズン7の開催、新弾リリースを記念したセット販売などのキャンペーンが行われる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）