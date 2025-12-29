【今年イチバン聴いた歌】MAZZEL、「“MAZZELを証明”できたら」 BMSG4組でのコラボステージも【コメント全文】
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）に出演。それに先立って、コメントが到着した。
【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子
MAZZELは、BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組が集結した「年末ドリームメドレー」にも登場する。
同番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結する。Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送で送る。MCは、志尊淳と新木優子が務める。
【コメント全文】
――衣装のポイントなど、本日のステージで視聴者のみなさんに注目してほしいところを教えてださい。
NAOYA：手袋にキラキラがついているところがポイントです！
RAN：以上でした（笑）
KAIRYU：もっとあるやろ！（笑）
NAOYA：もっとみんなもつなげていってよ！（笑）そのためのパスなのに！
RAN：今回はすごく華やかなステージなので、それを意識した清楚なピシッとした衣装です。それに（対し）まさかのストリート感というか、音楽はちょっとギャップがあるような曲になっているので、そこも注目です。
――この年末ドリームメドレーでは各アーティストがお互いの楽曲にも参加ということで、参加する楽曲を練習してみて、どのような印象を抱きましたか。刺激を受けたエピソードなどもあれば、ぜひお願いいたします。
EIKI：4組がワンステージに立つということで、すごく華やかな画になるんじゃないかなと思います！
SEITO：お互いの楽曲に参加することってあまりないと思うので、リハーサルからやっていて、お互いのグループからいろんな刺激をもらえました。「リハ、こんな感じでやってるんや」みたいな、リハからすごく気合が入っていました。（それを表すエピソードを聞かれ）BE:FIRSTのJUNONくんが、リハからめちゃくちゃ本気で歌っていました！
――これからグループとして表現したい個性について、来年の活動への抱負と絡めて教えてください。
KAIRYU：（MAZZELのメンバーはこれまで）やってきたものが違うことによって、今持っている武器が本当に違うので、どこよりも一番カラフルだと思います。その個性が立つようにしたいですし、目標で言うと、今年ホールツアーを回って、アリーナも立ったりしたので、「ドームも立てるんじゃないかな？」となるようなライブを2026年、もっとできるようにしたいです。単独（ライブ）も、フェスも、テレビ出演も、「MAZZEL、今年めっちゃ見るな！」って誰が見てもなるように、絶対なります。頑張ります！
――「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という当番組のテーマにちなみ、皆さんがいまストリーミングサービスでよくチェックしている楽曲はありますか。
HAYATO：僕は、年間1位はディズニーでした。「ジャンボリミッキー！」とか。
SEITO：普段どのタイミングで聞くん？
KAIRYU：「ジャンボリミッキー！」が一番どこでも聞けるやろ、王道やねん。
HAYATO：ライブ前とか出勤退勤の時とか、ドライヤーの時とかにも聞いていました。
――EIKIさん（12月6日）、SEITOさん（12月26日）、HAYATOさん（1月1日）と誕生日が近いメンバーの方も多いですが、何かお祝いとして行ったことや、これからの計画はありますか。もしエピソードがあれば教えてください。
EIKI：先日、同い年のSEITOと合同誕生日会をしようとなって、焼肉に行ったんですよ。それでお店に入って席を案内されたら、隣り合わせの、めっちゃ小さなテーブルに案内されて（笑）。
SEITO：肩ひっついていてました（笑）。“短（みじか）ソファ”が1個しかなかったんですよ！初めてEIKIと気まずくなりました（笑）。
――この1年を振り返って、MUZE（ファンネーム）の方から言われてうれしかった言葉があれば教えてください。
RYUKI：21歳になって、「カッコいい」と言われることが多くなったことと、黒髪にして「大人っぽくなったね！」と言われることが、めちゃくちゃうれしいです！
――最後に、視聴者の皆様へメッセージをお願いします。
TAKUTO：2025年、「J.O.K.E.R.」から始まったこの1年で、いろいろと経験してこられた、積み上げてきたものを最大限（今年の）最後に発揮できたらと思っています。「初めて見るよ」という方や最近気になってくれた方もいると思うので、たくさんの方に“MAZZELを証明”できたらいいなと思っています。
