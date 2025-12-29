大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、あいみょん（30）が囲み取材に応じた。

6年連続7度目の紅白では、「ビーナスベルト」を披露する。「毎年、自分がそれに見合う活動できたかなと考えるきっかけになるのが紅白。ライブいっぱいしましたけど、締めくくりで見てくださる方が楽しめるステージにできたらなと思います」と意気込んだ。

7度目でも「慣れとかはない気がします」という。楽屋裏では、ミーハーの虫が騒ぐそうで、「特に本番になると芸能人がいっぱいいるので、普通にめちゃくちゃミーハーです。廊下とかですごい人が混じっていいのかなと。いたずら心みたいな気持ちになります。侵入しているというか。最初のころから変わらないです」と打ち明けた。

中でも特に会いたいアーティストがいる。「久保田利伸さんはお会いしたくて。別のメディアの方で、私のことを褒めてくださったりして、お礼を伝えたい。お会いできそうなので、うれしいです」と表情をほころばせた。リハーサル時点ではまだ顔を合わせていないそうで、「一度も会えたことがないので、本番で初めて…です」と期待を寄せていた。

久保田は今年、デビュー40周年で、35年ぶりの紅白出演。「紅白スペシャルメドレー」と題して、「1， 2， Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」を歌う。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。