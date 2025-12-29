◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦 浜松開誠館（静岡）２―０九州文化学園（長崎）（２９日・Ｕ等々力）

浜松開誠館が３度目の出場で大会初勝利を飾った。初出場の九州文化学園に２―０。左サイドハーフで先発したＭＦ宗像玲瑠（れいる、２年）が全２得点を挙げる活躍を見せた。

５０メートル６秒０のスピードでフル回転だ。「チームの分析で、相手は背後に弱いと聞いて狙っていました」。前半１４分、ＭＦ間渕壱咲（３年）のスルーパスを受けると、左足を振り抜いて先制ゴール。さらに２７分にも左サイドを抜け出し、「狙った通り」のファーサイドへ決め切った。

１１月の静岡県選手権では準決勝の１試合だけ先発。「緊張してしまって、うまくいかなかった」と振り返る。反省を生かし、この日はリラックスすることを心掛けた。「緊張はまったくなかった。ゴールを決めたい、と思っていた」と燃えていた。

初めての全国舞台で公式戦初ゴールを含む２得点。後半２７分にもネットを揺らしたが、オフサイドと判定されて「ハットトリックを狙っちゃおうと思っていた。悔しかった」と白い歯を見せた。

３１日の２回戦では興国（大阪）と戦う。殊勲の背番号２４は「自信になった。次も結果を出したい」と必勝を誓った。