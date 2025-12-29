大正末期〜昭和初期の外観を復元。幾何学模様のガラス窓が美しい

明治39年（1906）、実業家・山本直良によって創業された「三笠ホテル」は、設計から施工まですべて日本人が手がけた木造純西洋式の建物。ガス灯のシャンデリアや英国製カーペットなど、当時の最先端・最高級の設備が整えられ、渋沢栄一や正田美智子妃など文化人や財界人に愛されてきました。その優雅な雰囲気から、「軽井沢の鹿鳴館」とよばれていたほどです。

その後、外務省軽井沢事務所や米軍接収などを経て、昭和45年（1970)にホテル営業を終了。昭和55年（1980）、軽井沢町に寄贈された建物は、日本の近代を代表する純西洋式建物として国の重要文化財に指定されました。昭和58年（1983）からは一般公開され、軽井沢を代表する観光名所として親しまれています。

5年半ぶりに再公開された「旧三笠ホテル」は、建物の歴史的価値を損なわないよう、当時の資料をもとに細部まで丁寧に復元され、主に明治から大正期の姿がよみがえったといいます。

重厚感のあるホテル看板

三角屋根にエメラルドグリーンの看板が掲げられた右側のエントランスから、早速館内に入ってみましょう。

かつてダイニングだったロビー

最初に迎えてくれるのは、重厚なロビー。かつてはダイニングルームとして使われていた場所で、当時からある優美なシャンデリアや、「三笠マーク」が施されたカーテンボックス、やさしい風合いの卵漆喰の壁や暖炉など、クラシックな雰囲気に包まれます。展示されている写真には、ここで近衛文麿が晩餐会を開いた様子も残されています。

クラシカルなアーチ壁。館内の天井には皮付き丸太があしらわれている

重要文化財である旧三笠ホテルの建築にはみどころがたっぷり。館内をゆったり巡り、明治期における最先端の様式やデザイン、手の込んだ装飾の数々を眺めましょう。

展示室では、実際に使われていたカラフルな荷札などをディスプレイ

スイートルームを再現した部屋も公開。優美なしつらえに心ときめく

三笠マークが彫られた貴重なライティングビューロー

客室を改装した展示室も必見です。当時の調度品や食器、新聞広告などの展示物を通して、ホテルの歴史を深く知ることができます。

「軽井沢ハーブティー｣1210円、「旧三笠ホテルオリジナルブレンド珈琲」800円など

カフェは30席。カフェのみの利用でも入館料（高校生以上1000円、小・中学生500円）が必要

趣のある吹き抜け階段を上がると、新設されたカフェがあります。照明は当時から使われていたものを利用するなど、旧三笠ホテルの客室だった4つの部屋の雰囲気をそのまま活かした、クラシックな空間が広がっています。

「軽井沢アップルパイ」1210円

追加の「Moreエディブルフラワー」880円で可憐な一皿を演出

おすすめのデザートは「軽井沢アップルパイ」。シャキシャキとした甘酸っぱい信州りんごたっぷりの温かなパイとひんやりアイスクリームは、相思相愛のおいしさです。皿を彩るエディブルフラワーは追加もできるので、よりフォトジェニックに飾りたい方はおすすめです。

甘じょっぱいチーズクリームがたまらない、「マドレーヌチーズバーガー」650円

1階のミュージアムショップでも販売しているから、おみやげにもおすすめ

しっとりとしたマドレーヌでチーズクリームをサンドした「マドレーヌチーズバーガー」も見逃せません。袋に入った状態で提供されるので、手で持って食べることも可能です。

「フラワーゼリー」800円。リースにもなる「フラワーデコレーション」は2200円で持ち帰りも可能

きらきら、ぷるぷるのフラワーゼリーは、ティー&アップルとティー＆ピーチの2種類。ソーサーのフラワーデコレーションも素敵な一品です。

「三笠ホテルビーフカレー」1800円

食事をするなら、日本の名だたるVIPにも愛された「三笠ホテルビーフカレー」を。当時のレシピを忠実に再現した、まろやかな味わいが堪能できます。

ホテルグッズが揃うミュージアムショップへ

1階の応接室がシックなミュージアムショップに

旧三笠ホテルキーホルダー4290円、ウッドホテルキーホルダー3850円、ピンバッジ1320円、荷札ステッカー各330円

今回新たにオープンしたミュージアムショップでは、ホテルのオリジナルグッズが30アイテムほど揃います。客室キーを模したキーホルダーや、レトロな荷札ステッカー、ピンバッジなどは、軽井沢みやげにぴったりです。このほか、カフェで提供される軽井沢・ミカド珈琲のコーヒー豆なども購入できます。

大正ロマン感じるドレスに身を包み、カフェでくつろぐのも優雅なひととき

大正ロマンを感じる「レトロ衣装体験」のサービスもスタートしました。前日までにウェブで予約したら、ミュージアムショップで受付し、6着から好きなドレスを選んでお着替えを。2時間のドレス体験が満喫できます。

レトロドレスのレンタルは2時間2000円。公式サイトより、前日までの予約を推奨

グローブや帽子、日傘などの小物も付いているのがうれしい

エレガントなドレス姿で洋館を歩けば、明治〜大正期にタイムスリップしたかのよう。現在は女性用のみですが、今後は男性用衣装も登場予定なので、カップルでも楽しめそうです。

歴史的建築の洋館には、当時の匠の技が随所に息づき、かつてここに集った文化人たちの華やかな姿が目に浮かびます。軽井沢の歴史とともに刻まれた時間を、ゆっくり味わってみてください。



◾️重要文化財 旧三笠ホテル(じゅうようぶんかざい きゅうみかさほてる)

住所：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1339-342

電話：0267-48-6341

入館料：高校生以上1000円、小・中学生500円（軽井沢町民は各半額）

開館時間：9〜17時(16時30分最終入館)

カフェ10時〜16時30分（16時LO）、12〜3月10〜16時（15時LO）

休館日：水曜

※祝日の場合は翌平日休（7/15〜10/31は除く)

Text：塚田真理子

Photo：宮崎純一

