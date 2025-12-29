SNS映えもばっちり！ おしゃれな韓国料理

Shop.1

【新大久保】レトロポップな韓国グルメ横丁／新大久保韓国横丁

JR新大久保駅から徒歩約6分。新大久保のメインストリート、大久保通り沿いにある、さまざまな韓国料理専門店を集めた「新大久保韓国横丁（しんおおくぼかんこくよこちょう）」。全長約60mのL字型の細い路地に、サムギョプサルやホルモン焼き、ケジャンなどの韓国料理店が10店舗並んでいます。

店内は韓国らしいカラフルでポップなデザインにレトロさも加わっていて、どこを撮ってもフォトジェニック。壁に貼られたハングル文字のメニュー（日本語メニューはちゃんとありますよ）や装飾、照明など、店舗ごとに異なる雰囲気も魅力的です。古いポスターや壁画など、レトロポップ全開な店内は写真撮影も楽しい！

「サムギョプサル」（1人前）1518円

新大久保発祥の韓国料理店「ホンデポチャ」では、サムギョプサル、チーズタッカルビをはじめ、お酒がすすむ韓国料理がいろいろ。定番人気のサムギョプサルは、厚切りの三枚肉にコチュジャンやネギサラダを合わせてサンチュと一緒に召し上がれ！

ありそうでなかった、韓国グルメばかりを集めた「新大久保韓国横丁」。ランチから会社帰りに軽く1杯、友達とワイワイ集まるなど…さまざまなシチュエーションで利用できる、新大久保の話題のグルメスポットです。

■新大久保韓国横丁（しんおおくぼかんこくよこちょう）

住所：東京都新宿区大久保2-19-1 セントラル大久保1・2F

TEL：03-6205-9870

営業時間：11時〜翌5時（一部店舗を除く）※日曜日は〜23時

定休日：無休

Shop.2

【新大久保】かわいさを詰め込んだ韓国風ベーカリーカフェ／PANNARA

JR新大久保駅から徒歩約3分の場所にある「PANNARA（ぱんなら）」は、「リボンクロワッサン」や「ティッシュブレッド」など、流行中のパンが話題の韓国風ベーカリーカフェ。

どこを切り取ってもかわいい店内に思わずキュン！ パンと一緒に写真撮影を楽しんでもらえるように、内観にはかなりこだわっているのだとか。季節やイベントに合わせて飾り付けが変わるので、何度でも訪れたくなっちゃいます。

左から「クンパンセット / 焼きたてトースト」1518円、「リボンクロワッサン フランボワーズ」626円

注目を集めているメニューのひとつが、「クンパンセット / 焼きたてトースト」。高級食パンを一斤、自分でトーストして食べることができるんです。そしてもうひとつ、1位を争う人気メニューが、韓国でも大ブーム中の「リボンクロワッサン」。特徴はなんといっても本物のリボンそっくりなかわいい見た目。店内の飾り付けと一緒に写真を撮って、SNSにアップする人も続出中！平日は1日で160個、休日は230個売れる日もあるのだとか。

写真映えもおいしさもバッチリなパンを買うならここで決まり！ 食べるのがもったいなくなるくらい、かわいいパンが勢揃いしていますよ。

■PANNARA（ぱんなら）

住所：東京都新宿区百人町2-2-5 パティオ竹内 101

TEL：03-6278-9080

営業時間：11〜22時（21時30分LO）

定休日：不定休

Shop.3

【新大久保】おしゃれな空間で洗練された本格韓国料理を堪能／DAOL

JR新大久保駅から徒歩約6分。大久保通りと職安通りを結ぶ韓国料理の名店が軒を連ねる路地裏のなかでも、洗練された白を基調とした外観が際立っている「DAOL（だおる）」。まるでカフェのような外観ですが、チキンをはじめとした、本格的でおしゃれ感あるネオ韓国料理が楽しめます。

「ダオル包みチキン」2780円（2人前より注文可）

看板メニューが、こちらのチキンプレート。油を使わずにオーブンで焼き上げているため、とてもヘルシー。写真は2人前のボリュームです。 大根の漬物の上に、好きな野菜を包んで、お肉をのせていただきます。野菜は、ピーマン、パプリカ、キュウリ、かいわれ大根のバリエーション。ソースは、チリソース、ヨーグルトソース、マスタードソースの3種類で、味変ができるのも楽しいところ。

デートにも、女子会にもおすすめの「DAOL」。たまにはこんな洗練された空間で本格韓国料理を食べるのも素敵ですね。

Shop.4

【馬喰横山】韓国男子が作る肉厚サムギョプサル／KOREAN BISTRO BANJIHA

都営・馬喰横山駅から徒歩約3分の場所にある「KOREAN BISTRO BANJIHA（こりあん びすとろ ばんじは）」。店内は洗練された空間が広がり、女子会など韓国料理をおしゃれに楽しみたいシーンにぴったり。

「サムギョプサルセット」1人前1869円

料理を作るのは、シェフ歴10年以上の韓国男子。確かな腕前で、本場の味を再現しています。肉と野菜をたっぷり楽しめるというおすすめの「サムギョプサル」は、国産豚肉のなかでもその日ごとに質のよいものを厳選して仕入れているそう。炭火で焼き上げたジューシーな豚肉は、炭の香りもアクセントに。

スタッフとのコミュニケーションを楽しみながら、おしゃれに渡韓気分を味わってみて。

■KOREAN BISTRO BANJIHA（こりあん びすとろ ばんじは）

住所：東京都中央区日本橋富沢町10-11 1F

TEL：03-6661-9997

営業時間：ランチ 月〜金曜11時30分〜14時30分（14時LO）、ディナー 月〜土曜 17〜23時（22時LO）、金曜 〜26時（25時LO）

定休日：日曜・祝日

Shop.5

【渋谷】激ウマな韓国「サム料理」で体の中から美しく！／渋谷 水刺齋

「渋谷 水刺齋（しぶや すらんじぇ）」は、“薬食同源＝体によい食材を日常的に食べて健康を保てば、特に薬など必要としない”という韓国の伝統思想のもと、本場の料理人が手間を惜しまず作る韓国料理のお店です。

本場・韓国では“福を包む”という意味で親しまれている「サム料理」。“野菜でお肉をサム（包む）”してバランスよく食事をすることで、体の中から美しくなるという韓国の食文化を感じながら、心身ともに満たされる幸福感を味わえます。

「スンドゥブチゲ＆ミニポッサムセット」1683円

薬膳韓方スープで豚肉を茹で上げた「ポッサム」は、余分な脂を落とすことで、栄養価の高さは保ちつつもジューシー&モチモチな食感を実現！ 季節の葉もの野菜に自家製キムチ、サムジャンと一緒に包んでいただきます。うま辛な「スンドゥブチゲ」とのセットもおすすめですよ♪

■渋谷 水刺齋（しぶや すらんじぇ）

場所：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ6F

TEL：03-6434-1465

営業時間：11時〜22時30分

定休日：渋谷ヒカリエに準ずる

Shop.1

【三越前】“焼肉のタレ”のモランボンが営む韓国料理居酒屋／KOREAN IZAKAYA ジャン コレド室町

東京メトロ・三越前駅直結の商業施設「コレド室町2」の2階。鮮やかなネオンが本場韓国をイメージさせる「KOREAN IZAKAYAジャン コレド室町（こりあん いざかや じゃん これどむろまち）」は、「ジャン 焼肉の生だれ」など、韓国料理をはじめとした家庭用食品を製造・販売する「モランボン」が手がける韓国料理居酒屋です。

“マッコリに合うおつまみ”をテーマに、日本ではあまり見かけない韓国の家庭料理などを中心に提供しています。

「KOREAN IZAKAYAジャンのチェユッ」1900円

「KOREAN IZAKAYAジャンのチェユッ」は、熱々の皮付きゆで豚を特製のヤンニョム（タレ）に付けて食べます。タレは、韓国産アミエビとネギや青唐辛子を合わせた、海鮮のうま味とだしがしっかり利いたさっぱりめの「アミ塩ヤンニョム」と、特製コチュジャンを使用した酢味噌「チョジャン」の2種類がセットに。

モランボンの看板商品「ジャン 焼肉の生だれ」と同様に、ヤンニョムジャンがおいしさの要である韓国居酒屋でも「ジャン」を店名としたという経緯から、タレへのこだわりはどこの韓国料理店にも負けません！

「KOREAN IZAKAYAジャン」では、平日だけでなく土・日曜も「スンドゥブチゲ」や「冷麺」などとライス・サラダ・キムチがセットになった、ボリューミーなランチメニューが楽しめますよ。

■KOREAN IZAKAYA ジャン コレド室町

（こりあん いざかや じゃん これどむろまち）

住所：東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 2F

TEL：03-6262-0900

営業時間：11〜23時 ※季節によって変更あり

定休日：不定休

Shop.2

【麻布十番】テーマは“日本人の味覚に合う”韓国料理／鳳仙花

「ホルモン鍋」

東京メトロ・都営・麻布十番駅から徒歩すぐのところにあるのは、日本人の味覚に合う韓国料理をテーマにした老舗店「鳳仙花（ほうせんか）」。味噌から作るこだわりのコチュジャンを使った「ホルモン鍋」は、疲れた体にグッと染み渡るうまさです。

コチュジャンのほか、キムチ類はすべて自家製なので、まさに韓国家庭料理が味わえると人気。生姜やにんにくがたっぷり入った一品料理も体が温まりうれしい！

Shop.3

【月島】オモニの手作り韓国家庭料理が味わえる！／韓灯

「スンドゥブ」1520円

「タッカンマリ」6980円

東京メトロ・月島駅から徒歩すぐ。「韓灯（はんどぅん）」は、オモニの手作り韓国家庭料理が味わえると評判のお店です。スンドゥブや焼肉のほか、タッカンマリ（鶏の水炊き）、ポッサム、カンジャンケジャン（要予約）などの絶品メニューも。素材を生かしたまろやかな味付けは、辛さが苦手な人にもおすすめです。

おいしくてボリューム満点！

ランチにおすすめの韓国料理

Shop.1

【新大久保】12品のおかずが付いた超お得なランチセット／YOSUL

JR新大久保駅から新宿方面へ歩くこと約3分、ブリティッシュパブを思わせるクラシックな外観が見えたら「YOSUL（よする)」に到着です。カフェのような居心地のいい店内で、トレンドの韓国フードを種類豊富なおかずと一緒に楽しめます。

「カンジャン/ヤンニョムセウビビンバ」1738円。12品のおかずとスープ付き（どちらか一品の場合は各1518円）

特におすすめのメニューがコスパ抜群のランチ！ 特徴は、醤油やお酒などを合わせて熟成させた自家製タレに生エビ（韓国語でセウ）を漬け込んだ「カンジャンセウ」、そして甘辛いヤンニョムタレに生エビを漬けた「ヤンニョムセウ」から選べるメイン料理に、季節のおかず（韓国語で“パンチャン”）が12品も付いていること。

訪れた日はもやしのナムル、レンコンの醤油漬け、キャベツのピクルス、白菜のキムチ、ワカメの酢漬け、タマネギの酢醤油漬け…とバラエティに富んだ内容で、このうち10品はおかわり自由！女子会や友達同士の集まりにもぴったりですよ。

Shop.2

【新大久保】厚さ3.5cmの豚肉は驚きの柔らかさ！／ヨプの王豚塩焼 新大久保本店

JR新大久保駅から徒歩5分ほど、大久保通り沿いの通称・イケメン通りに入るとすぐに目に入るのが、熟成サムギョプサル専門店「ヨプの王豚塩焼 新大久保本店（よぷのおうぶたしおやき しんおおくぼほんてん）」です。

フロアは1〜3階まであり、広々として奥行きのある店内には大きなテレビが設置され、K-POPアイドルの映像を眺めながらサムギョプサルを楽しめます。

「熟成サムギョプサルセット」1650円

名物はなんといっても「熟成サムギョプサルセット」。お肉は岩手県のブランド豚「岩中豚」を使用していて、肉汁を閉じ込めるために最適な厚さ3.5cmにカット。鉄板でじっくり焼いた熟成肉は、厚みが3.5cmもあるのにとろけるような食感で美味！ キムチなどの具材とともに、サンチュで包んで召し上がれ。

Shop.3

【新大久保】おいしいサムギョプサルをたらふく味わう！／肉の物語

「肉の物語（にくのものがたり）」があるのは、大久保通りと職安通りを結ぶ、通称・イケメン通り沿い。

お店は、広々とした開放的な空間。BGMはもちろんK-POPで、映像も見られますよ。トイレのサインや飾られている絵もかわいい。センターのブルーに光るハングル文字のサインは、「いいお肉！ おいしいお肉！」という意味のメッセージが書かれているそう。

「ムジゲハンサン」1980円（11〜15時のランチタイムのみ提供）※写真は2人前

ボリューミーで映える！ とSNSでも話題のお得なランチメニューが、サムギョプサルとユッケビビンバのセット「ムジゲハンサン」です。1人前から頼めるので、新大久保を街ブラする日のおひとりさまランチにもぴったり。こんなに盛りだくさんで1980円とは、お得すぎます。

平日のランチには並ばずに入れることも多いそうですが、人気店ということもあり、確実に入りたいときは予約するのが安心。土・日曜は予約必須です！

Shop.4

【新大久保】“カンジャンセウ”が味わえる！／ビョルジャン

JR新大久保駅から徒歩約4分の「ビョルジャン」。大衆的でローカル感のあるお店が多い新大久保のなかではひときわ目立つおしゃれな内装。女子会やデートで利用されることも多い人気店です。

「えび醤油づけハンサン」1280円

「ビョルジャン」でいちばん人気なのが、ランチタイムで提供している「えび醤油づけハンサン」。“ハンサン”は韓国語で定食という意味。ぷりぷりとして甘味がある醤油漬けされたえび（カンジャンセウ）が、タレと絶妙に絡み合い、思わず笑顔になれるおいしさ！ セットの韓国のりで海苔巻きにしてもおいしいですよ。

■ビョルジャン（びょるじゃん）

住所：東京都新宿区大久保2-32-3 2F

TEL：03-6302-1018

営業時間：24時間営業

定休日：無休

