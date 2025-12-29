「ジブリの大倉庫」の中央階段。左手のオレンジ色の建物で“ジブリのなりきり名場面展”を開催している

3つの企画展示や短編アニメーション映画を上映する映像展示、子ども向けの遊び場のほかに、ジブリ作品をイメージしたさまざまな展示が楽しめる「ジブリの大倉庫」。サンドイッチなどの軽食を提供するカフェや、ここでしか手に入らない限定グッズが並ぶショップも充実しています。

“ジブリのなりきり名場面展”の入口

“ジブリのなりきり名場面展”は、「ジブリの大倉庫」の中央展示室で開園時から開催している人気の企画展です。スタジオジブリ作品の名シーンを表現した展示の中に入り込み、登場キャラクターになりきって写真が撮れる体験型のコーナーで、全14作品の名場面を展示しています。予想以上の反響を受け、開園3年目にして初のリニューアルを実施。14作品のうち、半分の7コーナーを入れ替えました。

初登場の作品は全部で4つ

『君たちはどう生きるか（2023年）』© 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

自らが作り上げた世界を継いで欲しいと話す大叔父と対峙

今回新たに展示が加わったのは、宮粼駿監督の長編アニメーション映画『君たちはどう生きるか』、『ギブリーズ episode2』、『ホーホケキョ となりの山田くん』、『On Your Mark』の4作品。 アカデミー賞受賞でも話題を集めた『君たちはどう生きるか』は、この世界を継いでほしいと話す大叔父と眞人・ヒミが対峙するクライマックスの名シーンを表現しています。ヒミの隣に立ち、ランニングシャツ姿で主人公・眞人になりきって、自問自答してはいかがでしょうか。

野中くんの席に座って、激辛ポーズ。『ギブリーズ episode2（2002年）』より

展示を監修した宮崎吾朗監督が、名場面展のなかでも特にお気に入りと話すのが『ギブリーズ episode2』。激辛カレーショップ・トシちゃんで、激辛カレーの完食に挑むシーンです。ゆかりさんと奥ちゃんの隣でカレーを食べていた野中くんは、辛さに耐えられず後ろの壁にドーン！（笑）

店主・トシちゃんの目の前に中日ドラゴンズの雑誌が！

作品の中にはなかったプロ野球チーム・中日ドラゴンズの雑誌やカレンダーなど、地元・愛知を意識したユニークな演出も。床にはカレーの食べこぼし、壁には鈴木敏夫プロデューサーのサインなど、細部までこだわっているので、隅々までチェックしてみてくださいね。

『On Your Mark（1995年）』。少女の手を必死に掴もうとするシーン

約30年前に公開された『On Your Mark』は、2人の警察官が汚染された世界から翼の生えた少女を救い出す物語。救出の際に爆撃にあった警察官が、少女と手を取り合って落下する名シーンを表現しています。

名場面が入れ替わる3作品をご紹介

ピッコロおやじになりきってエンジンを操作。『紅の豚（1992年）』

これまで展示されてきた作品の中からも、一部名場面を刷新。『おもひでぽろぽろ』、『紅の豚』、『かぐや姫の物語』の3作品は、展示されるシーンが新たな名場面へと切り替わりました。 以前は主人公のポルコ・ロッソと殴り合う決闘シーンを展示していた『紅の豚』。今回はピッコロ社の修理工場の場面に一新。ピッコロおやじと一緒に飛行艇の新エンジンを試運転しているシーンです。

『おもひでぽろぽろ（1991年）』。車窓までリアルに表現されている

『おもひでぽろぽろ』はこれまでの紅花畑のシーンから、山形に向かう夜の寝台列車の場面へとチェンジ。窓際の席に座る27歳の岡島タエ子と小学5年生の頃のタエ子が交差する印象的な場面です。座席に腰かけて大人のタエ子になりきったり、小学生のタエ子と並んでカーテンの隙間から顔をのぞかせたりと、楽しみ方はさまざま。

今回新たに追加された7つの名場面は、話題作から隠れた名作まで幅広いラインナップ。 「ジブリパークの屋外エリアで扱っていない作品を中心に、この名場面に入り込めたら楽しいだろうなという視点でシーンをセレクトしました。スタジオジブリ作品を全部観たことがない人にも、展示を通して作品を知ってもらうきっかけになれば嬉しいですね」と、宮崎吾朗監督。

銭婆のもとへカオナシとともに向かう列車内のシーン。『千と千尋の神隠し（2001年）』

“ジブリのなりきり名場面展”のなかでも人気の『天空の城ラピュタ』『平成狸合戦ぽんぽこ』、『もののけ姫』、『千と千尋の神隠し』、『ゲド戦記』、『崖の上のポニョ』、『コクリコ坂から』の7作品は、リニューアル後も引き続き体験可能。キャラクターと一緒に物語の世界へ入り込む、没入感たっぷりの展示が楽しめます。まだ訪れたことがない人は、この機会にぜひチェックしてみてくださいね。

ナレーションはハウルの声を務めたあの人！ 新CMに注目

「魔女の谷」のハウルの城

企画展のリニューアルに合わせて、ジブリパークの新CM「ジブリの物語はこの場所で生きている編」も新しく公開されました。『ハウルの動く城』で主人公・ハウル役の声を務めた木村拓哉さんがナレーションを担当。ジブリパークのさまざまなエリアの建物や展示を巡り、フライングカヤックで「魔女の谷」にあるハウルの城に帰っていく様子を表現しています。 テレビCMでは、2025年12月〜2026年1月に、愛知・岐阜・三重の東海エリアを中心に放映されるので、対象エリアの人はお見逃しなく！

■ジブリパーク（じぶりぱーく）

住所：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1 愛・地球博記念公園（モリコロパーク）内

TEL：0570-089-154（ジブリパーク営業時間内）

営業時間：10〜17時（土・日曜、休日は9時〜）

休園日：火曜（休日の場合は翌平日）

料金：ジブリパーク大さんぽ券プレミアム中学生以上7300円〜、ジブリパーク大さんぽ券スタンダード3300円〜、ほか（チケットは予約制 ※詳細は公式サイト参照）

