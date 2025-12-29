この絵文字が表す映画は？SNS時代ならではのミュージカル映画！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す映画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「✉️👕🤳📱💧」が表す映画は一体なんでしょうか？ ヒントは、2021年に公開されたSNSが題材のミュージカル映画です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「ディア・エヴァン・ハンセン」でした！ 「ディア・エヴァン・ハンセン」は、ブロードウェイミュージカルを映画化した作品で、2021年に公開されました。 誰にも心を開けないでいる主人公エヴァン・ハンセンが、自分宛に書いた手紙を、たまたま会った同級生のコナーに持ち去られてしまいます。 後日、コナーは自ら命を絶ち、手紙を見つけたコナーの両親は息子とエヴァンが親友だったと思い込むことから始まる、SNS時代ならではのストーリーですよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部