ゆい小池（ゆいちゃみ）「初めてかも」大胆暗髪イメチェンに絶賛の嵐「別人級に可愛い」「レアすぎる」
【モデルプレス＝2025/12/29】モデル・ゆうちゃみの妹であり、同じくモデルのゆい小池（ゆいちゃみ）が12月28日、自身のInstagramを更新。髪色を大きく変えてイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気ギャルの20歳妹「イメチェン大成功」雰囲気ガラリの大胆新ヘア
ゆい小池は「イメチェン成功ッ？？こんなに暗くしたの初めてかもww」「レアなのでみんな必ず保存ねw」とコメントし、これまでの明るいヘアカラーから、艶やかな暗髪ロングへと大胆な変身を遂げた姿を投稿。自撮りショットに「イメチェンしてみた。ど〜？」と直筆のメッセージを添えている。
この投稿に、ファンからは「暗髪も似合ってる」「別人級に可愛い」「レアすぎる」「大人っぽくて最高」「イメチェン大成功」「保存確定の神ビジュアル」「レベチな美貌」といったコメントが寄せられている。
ゆい小池は、ABEMAの青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の「初虹編」（2022年）で一躍注目を浴び、「小夏編」（同年）では大木遥翔とカップル成立し注目を浴びた。また、過去には同番組で、姉のゆうちゃみと比較されることについてお笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルに相談したことがきっかけで、ゆいちゃみからゆい小池へ改名したことも話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ゆい小池、暗髪へ大胆イメチェン「こんなに暗くしたの初めてかも」
◆ゆい小池の投稿に反響
