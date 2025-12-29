¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛD¥¾¡¼¥ó1²óÀï¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂçÄÅ¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¡ÆàÎÉ°é±Ñ¤ÏPKÀïÀ©¤·2²óÀï¿Ê½Ð
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï29Æü¡¢1²óÀï¤Î15»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£D¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)¤Ï½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³)Áê¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ë2¥´¡¼¥ë¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢¸åÈ¾29Ê¬¤Ë¤Ïº£ÅÄ¾¢Áª¼ê¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬2²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤(ËÌ³¤Æ»)¤ÈÂçÄÅ(·§ËÜ)¤Î1Àï¤Ç¤ÏËÌ³¤¤¬Á°È¾Áá¡¹¤ËÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢ÂçÄÅ¤¬È¿·â¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç1¿Í¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢ÂçÎÌ7ÆÀÅÀ¤Ç²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¹»¤¬2²óÀï¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ)¤ÈÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ)¤Î»î¹ç¤ÏÇ®Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌðÈÄÃæ±û¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÃÝÆâËãÄîÍ¼çÁª¼ê¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£·Þ¤¨¤¿PKÀï¤â6¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÆàÎÉ°é±Ñ¤¬¾¡Íø¡£2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³·ÁÌÀÀµ(»³·Á)¤ÈÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤é¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£ÂçÊ¬Äáºê¤¬ÃæÀ¾½Ó´îÁª¼ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³·ÁÌÀÀµ¤âÁ°È¾39Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤ËPK¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿ÂçÊ¬Äáºê¤¬¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦1²óÀï D¥¾¡¼¥ó·ë²Ì
ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹) 5-0 ½é¼Ç¶¶ËÜ(ÏÂ²Î»³)
ÂçÄÅ(·§ËÜ) 7-1 ËÌ³¤(ËÌ³¤Æ»)
ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ) 2-2(PK3-2) ÌðÈÄÃæ±û(ÆÊÌÚ)ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬) 3-1 »³·ÁÌÀÀµ(»³·Á)