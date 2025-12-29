◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。Cゾーンでは4試合が行われました。

帝京大可児(岐阜)と興國(大阪)の試合は、興國・安田光翔選手が2得点の活躍。0-0で迎えた後半17分、23分と立て続けにゴールを決め、そのまま逃げ切った興國が2-0で選手権全国大会初勝利をあげました。

浜松開誠館(静岡)は初出場の九州文化学園(長崎)との対戦。前半14分、浜松開誠館の宗像玲瑠選手がペナルティーエリア内でラストパスを受けると左足を振り抜き、先制点を決めます。さらに前半27分にも再び宗像選手がゴール。3度目の選手権出場となった浜松開誠館が初勝利を収めています。

金沢学院大附(石川)と日章学園(宮崎)の1戦では、金沢学院大附の家邉凛太朗選手が2ゴール。前半26分に強烈なシュートを決めると、前半33分にはクロスに走り込みワンタッチで合わせ、決勝点を奪いました。金沢学院大附がエースの活躍で2回戦進出を決めています。

鹿島学園(茨城)は新田(愛媛)相手に勢いが止まらず。前半に2ゴールを奪うと、後半だけで5得点を奪う猛攻。大量7得点で鹿島学園が2回戦進出を決めています。

▽1回戦 Cゾーン結果興國(大阪) 2-0 帝京大可児(岐阜)浜松開誠館(静岡) 2-0 九州文化学園(長崎)金沢学院大附(石川) 2-1 日章学園(宮崎)鹿島学園(茨城) 7-0 新田(愛媛)