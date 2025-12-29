◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。Bゾーンでは3試合が行われました。

専大北上(岩手)と広島皆実(広島)の1戦は、広島皆実が前半18分にPKで先制。前半34分には宇野陽向選手がミドルシュートを決めてリードを広げると、その後は専大北上の反撃を1点に抑えた広島皆実が勝利しました。

上田西(長野)と水口(滋賀)の試合は、終盤までもつれる展開に。両チーム無得点で迎えた後半36分、水口は後半35分から投入された中井涼太選手がクロスに頭で合わせて決勝ゴール。途中出場の中井選手が大仕事をやってのけ、水口が2回戦へ駒を進めました。

聖和学園(宮城)は那覇西(沖縄)と対戦。聖和学園の1点リードで迎えた後半22分、小杉唯斗選手が追加点をあげます。ゴール後にはバク転を披露した小杉選手の1G1Aの活躍で、聖和学園が2回戦進出を決めています。

▽1回戦 Bゾーン結果広島皆実(広島) 2-1 専大北上(岩手)水口(滋賀) 1-0 上田西(長野)聖和学園(宮城) 3-0 那覇西(沖縄)