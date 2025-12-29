【箱根駅伝】創価大学の区間エントリー 5区には前回4区を走った野沢悠真を登録 ムチーニ、山口翔輝らが補欠登録
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)
2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。
前回総合7位の創価大学。往路では今年卒業した吉田響選手が激走をみせた2区に篠原一希選手(3年)選手を登録。4区にはソロモン ムトゥク選手(2年)が入りました。前回4区で区間6位の野沢悠真選手(4年)が5区に登録されています。
復路では前回10区の小池莉希選手(3年)が6区へ。前々回7区を走っている石丸惇那選手(4年)が7区、前回1区の齊藤大空選手(3年)が10区に入っています。
一方、前回大会で1年生ながら5区山上りに挑んだ山口翔輝選手(2年)、前回大会3区区間2位のスティーブン ムチーニ選手(3年)は補欠登録。
メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人（最大6人）まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。
以下、創価大学の区間エントリー
1区 黒木陽向(4年)
2区 篠原一希(3年)
3区 織橋巧(3年)
4区 ソロモン ムトゥク(2年)
5区 野沢悠真(4年)
6区 小池莉希(3年)
7区 石丸惇那(4年)
8区 衣川勇太(1年)
9区 榎木凜太朗(2年)
10区 齊藤大空(3年)
竹田康之助(4年)
スティーブン ムチーニ(3年)
根上和樹(3年)
有馬貫太(2年)
石丸修那(2年)
山口翔輝(2年)