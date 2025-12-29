◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

前回総合7位の創価大学。往路では今年卒業した吉田響選手が激走をみせた2区に篠原一希選手(3年)選手を登録。4区にはソロモン ムトゥク選手(2年)が入りました。前回4区で区間6位の野沢悠真選手(4年)が5区に登録されています。

復路では前回10区の小池莉希選手(3年)が6区へ。前々回7区を走っている石丸惇那選手(4年)が7区、前回1区の齊藤大空選手(3年)が10区に入っています。

一方、前回大会で1年生ながら5区山上りに挑んだ山口翔輝選手(2年)、前回大会3区区間2位のスティーブン ムチーニ選手(3年)は補欠登録。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人（最大6人）まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、創価大学の区間エントリー

1区 黒木陽向(4年)

2区 篠原一希(3年)

3区 織橋巧(3年)

4区 ソロモン ムトゥク(2年)

5区 野沢悠真(4年)

6区 小池莉希(3年)

7区 石丸惇那(4年)

8区 衣川勇太(1年)

9区 榎木凜太朗(2年)

10区 齊藤大空(3年)

〈補欠登録〉竹田康之助(4年)スティーブン ムチーニ(3年)根上和樹(3年)有馬貫太(2年)石丸修那(2年)山口翔輝(2年)