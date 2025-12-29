¿¹°æ¡Ö¼ê±þ¤¨´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥Ñ¥é¥¢¥ë¥Ú¥ó¤¬¹ç½É¸ø³«
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃË»ÒºÂ°Ì¤Î¿¹°æÂçµ±¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤é4Áª¼ê¤¬29Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤Ç¹ç½É¤ò¸ø³«¤·¡¢6Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹°æ¤Ï¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡45ºÐ¤Î¿¹°æ¤ÏÌó2»þ´Ö¤ÎÂç²óÅ¾¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢½êÂ°´ë¶È¤¬³«È¯¤¹¤ëËÜÈÖÍÑ¤Î¥Á¥§¥¢¥¹¥¡¼¤Ç³êÁö¡£¡Ö²¿Àé²ó¤È³ê¤Ã¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¤À¤¬¡¢°ìÈÖµ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒºÂ°Ì¤Ç2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ²óÅ¾¶â¥á¥À¥ë¤ÎÎëÌÚÌÔ»Ë¡Ê¥«¥ä¥Ð¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£