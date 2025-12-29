◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)

3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は29日、1回戦の15試合が開催。Aゾーンでは4試合が行われました。

尚志(福島)は高松商(香川)相手に立ち上がりから攻め込みました。前半3分、松澤琉真選手がセンターサークル付近からのロングシュートを決めると、前半10分までに尚志が3得点。後半にも3得点をあげた夏のインターハイベスト4校が力を発揮し、2回戦進出を決めました。

山梨学院(山梨)と京都橘(京都)の試合は、山梨学院の1年生・GK石井那樹選手がPKを止めるなど両チーム譲らず、無得点のままPK戦へ突入。ここで石井選手はPK戦でも6人目のキックを止める活躍を見せ、山梨学院が勝利しました。

福井商(福井)と高川学園(山口)の試合は、高川学園の1年生FW・原田翔光選手が前半19分に強烈なシュートで先制弾を決めます。その後も高川学園が得点を重ねて前半だけで3点をあげて勝利。選手権3度のベスト4入りを果たしている強豪が、2回戦へ駒を進めています。

帝京長岡(新潟)と大社(島根)の試合は前半終了間際、帝京長岡がワンタッチプレーで崩して先制。後半開始直後にも鋭いカウンターから追加点をあげると、大量5得点を奪って大勝しました。

▽1回戦 Aゾーン結果尚志(福島) 6-0 高松商(香川)山梨学院(山梨) 0-0(PK6-5) 京都橘(京都)高川学園(山口) 3-0 福井商(福井)帝京長岡(新潟) 5-0 大社(島根)