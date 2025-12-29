「背番号62」に込められた思い。“出られなかった仲間”とともに戦った聖和学園【選手権】
2025年12月29日に開催された全国高校サッカー選手権１回戦、聖和学園（宮城県）が那覇西（沖縄県）と対戦。試合前の集合写真撮影時、選手たちは「背番号62」のユニホームとともにフレームに収まった。
そのユニホームは、大怪我のため今大会に出場できなかったチームメイトのものだった。
那覇西を３−０で下したあと、集合写真撮影時にそのユニホームを手にした小杉唯斗（３年）は、理由を次のように説明した。
「怪我してしまった選手がいて。前十字靭帯かな、切っちゃって。それでもう出られないとなって、ユニホームを持ってあげようと」
その選手の名前は、谷上優陽（３年）。溢れるほどの闘志でチームメイトを鼓舞するファイターだ。選手権に出場できなかった彼の思いを背負って、聖和学園の選手たちは国立のピッチを目指して全力を尽くす。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
