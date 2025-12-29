青森山田の元気印・杉山大起がゴールで示した３年間の成長ぶり。中学時代のチームメイト新川志音が来場の１回戦、“RIP ACE”対決も実現【選手権】
［高校選手権・１回戦］青森山田（青森）５−０初芝橋本（和歌山）／12月29日／フクダ電子アリーナ
綺麗に刈り上げられた坊主頭は一際目立つ。シンプルなヘアスタイル、そして気持ちのこもったプレースタイルは観る者の心を打つ。
青森山田のMF杉山大起（３年）は誰よりも走り、がむしゃらにゴールを目ざす。守備でもハードワークを厭わず、二度追いは当たり前。３−４−２−１のシャドーに入り、献身的なプレーで勝負するアタッカーが１回戦で躍動した。
スタートからピッチに立つと、９分にいきなり見せ場が訪れる。左サイドからのクロスにエースのFW深瀬幹太（３年）が反応。収めてから素早くシュートを放つと、GKが弾いたこぼれ球を杉山が泥臭く右足で押し込み、先制点を挙げた。
「深瀬が思い切り打ってくれて、（自分のほうにボールが）来るとは思っていなかったけど、気持ちで押し込みました」
とびっきりの笑顔で喜びを語った杉山は、大阪出身らしいゴールパフォーマンスで喜びを表現。「グリコのポーズをしました。大阪出身なので」と笑った男の勢いは得点後も衰えない。２列目から前線に飛び出し、守備でも果敢にボールを奪いにいって攻守で奮戦した。
高校ラストイヤーにレギュラーポジションを掴んだ努力家。杉山は高校２年次まで出場機会に恵まれず、U-18高円宮杯プレミアリーグでは一度もピッチに立っていない。昨冬の高校サッカー選手権も登録外で、スタンドから応援する立場だった。
「ドリブルやシュートは誰よりもやってきた」と自負するように、コツコツと積み重ねたからこそ今の立ち位置がある。プレースタイルと同じく、仲間のために戦えるタイプ。実直な性格の持ち主である杉山に対し、正木昌宣監督も「彼は見た通り、うちの中で一番頑張るし、みんなから応援される選手。彼のゴールがチームに勢いをもたらしてくれたと思う」と高く評価する。
努力は裏切らない。３年間で積み上げてきた成果をかつての自分を知る旧友の前で見せられたのも、自身の成長を示すうえで大きな価値があった。RIP ACE時代のチームメイトでU-18日本代表のFW新川志音（鳥栖）がこの１回戦の会場に駆けつけており、目の前でネットを揺らすことができたのも喜びが倍増した理由の一つだ。
「新川も今日見にきてくれて、上の方にいたんで、目の前で点が取れたので良かった。本当に新川から刺激をもらっているので」
さらに対戦相手の初芝橋本には、10番を背負う旧友のMF山本悠汰（３年）がいた。中学時代にこちらも同じチーム（RIP ACE）でともに戦っていた仲間。試合が終わると駆け寄って言葉を交わした。
「負けたくない相手。RIP ACEのOB対決に勝てたのは嬉しい。試合後に山本が『頑張って』と言ってくれたので、初芝橋本のためにも山本のためにも優勝したい」
決して巧いタイプではない。それでも仲間のために誰よりも走り、誰よりも戦う。そのための努力も怠らない。今やチームに欠かせないピースとなった青森山田の“元気印”は成長を示したが、戦いはまだ始まったばかり。次戦もチームのために汗をかき、勝利に導く。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
