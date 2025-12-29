【今年イチバン聴いた歌】TREASURE、先輩・BIGBANGへの想い＆思い出告白「2、3年前ぐらいの誕生日の時…」【コメント全文】
グローバルボーイズグループ・TREASUREが、29日放送の日本テレビ系音楽番組『発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜』（後5：30〜後10：54）に出演。それに先立って、YOSHI、ASAHI、HARUTOのコメントが到着した。
【写真】MCを務める志尊淳＆新木優子
TREASUREは「Spotify国民投票企画」にも登場する。同企画では、同じ事務所の先輩アーティスト・BIGBANGの楽曲「BANG BANG BANG」「FANTASTIC BABY」「BAD BOY」の中から、オーディオストリーミングサービス・Spotifyでの「カバーしてほしい楽曲」投票で1位となった楽曲（※投票は締切済）を歌唱する。
同番組は、2025年を締めくくる日テレ系音楽の祭典。ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結する。Spotifyのストリーミングデータをもとに、「今年イチバン聴かれた歌」を紹介。豪華アーティストによる生ライブを千葉・ホテルニューオータニ幕張から5時間30分生放送で送る。MCは、志尊淳と新木優子が務める。
【コメント全文】
――本日のステージで、スタイリングや衣装のポイントなど、視聴者の皆さんに注目してほしいところを教えてください。
ASAHI：曲に合ったコンセプトに忠実な衣装を準備しましたので、可愛い衣装、ご期待ください！
――「Spotify国民投票企画」では、BIGBANGの楽曲をカバーされますが、改めてBIGBANGの楽曲の魅力を教えてください。
YOSHI：僕たちが大好きな先輩の曲なのですが、先輩方は一人ひとりの声がすごく個性的で、そのバランスが取れているところが魅力的だと思います。なので、今回TREASUREのメンバーたちと一緒に、一人ひとりの個性を見せられたらいいなと思います。
――BIGBANGのメンバーとのこれまでの交流で、印象に残っているエピソードはありますか。
HARUTO：2、3年前ぐらいの誕生日の時、G-DRAGONさんが会社で練習していらっしゃって、TREASURE全員で写真を撮っていただいたことを覚えています。その日は僕の誕生日だったので、「すごく良い誕生日プレゼントをもらったな」と思いました。
――「ストリーミングサービスで今年聴かれた音楽が大集結」という番組テーマに絡めて、皆さんが今、ストリーミングサービスでよくチェックしているジャンル、アーティスト、楽曲などはありますか。
ASAHI：オルタナティブ系のアーティストをよく聴いています。
YOSHI：ヒップホップとハイパーポップを主に聴いています。アーティストはケンドリック・ラマーさんが多いです。
HARUTO：ヒップホップだったり、EDM系の曲だったり、いろいろ聴いていて、アーティストはトラヴィス・スコットさんとか2hollisさんとか、たくさん勉強しています。
――現在『2025-26 TREASURE TOUR［PULSE ON］IN JAPAN』ツアー中で、来年はKアリーナ横浜公演、京セラドーム大阪公演も控えていますが、日頃、日本での活動で楽しみにしていることはありますか。
HARUTO：その土地で一番有名な食べ物を食べたり、ちょっとした休み時間に外に出てショッピングをしたり、そういうことをするのがやっぱり息抜きというか、楽しいですね。
――この1年を振り返って、TEUME（ファンネーム）の方から言われてうれしかった言葉があれば教えてください。
YOSHI：いつもコンサートが終わった後にファンの皆さんの反応を見ると、すごく良いことを言ってくれているんです。その中でも「めっちゃ元気もらえた」という言葉を聞くと、「僕たちうまくやれたんだな」という達成感を得られるので、そういう言葉がすごくうれしいです。いつも力になっています！
――今年でデビュー5周年。グローバルに活躍の場を広げている皆さんの、来年の抱負を教えてください。
ASAHI：今年はアルバムを2回出させていただいて、たくさんのファンの方々に会えたので、来年も新しいアルバム、かっこいい素敵なアルバムをもって、もっとたくさんのファンの方々にお会いできたらいいなと思います。
――最後に、視聴者の方へメッセージをお願いします。
HARUTO：初めて「ミュージックアワード」に出演させていただくのですが、僕たちの曲だったり、BIGBANG先輩の曲だったり、いろいろな姿を皆さんに見せられると思うので、ぜひ期待して見てくれたらうれしいです！
