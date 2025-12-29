歌手松山千春（70）が28日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。男子ゴルフでツアー最多94勝を挙げるなど一時代を築き、23日に78歳で亡くなったプロゴルファーの尾崎将司さんをしのんだ。

「ジャンボとはね、いい友達だったと思いますよ。やつの方が8つほど年上だけどな。一緒にゴルフやったりさ、飯食ったりさ」と切り出した。

続けて「やつは歌が好きだったから、一緒にカラオケやりましたね〜。2人で歌う時には北島（三郎）さんの『山』とかな。北島さんの歌を結構一緒に歌ったのが多かったんじゃないかなと思いますね」と当時を回想。「遊びでゴルフをプレーしたこともあります。ジャンボと俺が組んで、相手の2人とやったりなんかかするんですけど。あいつ、俺と組んだら失敗すんだよ。バカヤロー賞金王が何考えてんだよね！ってね。って、よく遊びました」と懐かしそうに語った。

「ジャンボ、素晴らしいゴルファーとしての姿を見せてくれたし。また、人として、野球からプロゴルファーになって。スポーツの素晴らしさ、また人としても勝つことの素晴らしさ。また負けた時の悔しさ。すべてを教えてもらったような気がします」と神妙に語った。

そして「ご冥福をお祈りするとともに、ジャンボ、やっぱりお前にはこういう言葉しか出ないんだよ」と前置きした上で「元気でな」と締めくくった。そしてジャンボ尾崎さんの楽曲「On The Green」を放送した。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。