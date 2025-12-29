今年のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場を決めた９人グループ、＆ＴＥＡＭが２８日、明石家さんまがＭＣを務めるＮＨＫの音楽特番「明石家紅白」に氷川きよし、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥらと出演。さんまを驚かせる一幕があった。

ドイツ人の父、日本人の母を持つＭＡＫＩ（１９）が「１個ちょっとどうでもいいこと言っていいですか？」と遠慮がちに切り出し、「１回、さんまさんが実家にいらっしゃったことあるんですよ」と明かすと、共演者から一斉に「ええ〜っ？！」とどよめき。メンバーも思わず「どういうこと？！」と振り返った。

ＭＡＫＩが「シンガポール住んでた時に……」と話し始めると、さんまは「えっ？！」。「シンガポールの実家にいらっしゃったことがあって」と続けると、さんまは「誰の息子や？！」と声を張り上げ、驚き。ＭＡＫＩが「と…ともこ……」とおそるおそる口にすると、さんまもスタジオも爆笑。メンバーも「ともこ…誰？！」「もっとあるやろ…その…」とツッコミを入れながら笑った。

さんまは「（俺）勝手に『ともこ』の家行ったん？」と何の理由で実家を訪れたか確認しようと質問。ＭＡＫＩは「（僕は）芸能人の息子、とかじゃないんですけど…ジミー（大西）さんと一緒にいらっしゃってくださって……。わぁ〜〜」と両手を広げるポーズ。さんまが「『ぱぁ〜〜』や！」とツッコミ入れ、爆笑となった。どうやらさんまが自身の人気キャラ『パーデンネン』の『ぱぁ〜』を当時子供だったＭＡＫＩに披露していたようだ。

さんまが「ともこ」を個人的に訪ねたのではかったようで、テレビ画面では「※テレビのロケで訪れたそうです」と補足説明されていた。