¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡¡¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤òºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ½Ð¤¿Åú¤¨¤Ï¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬¡¢£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËôµÈ¤äÆÁ°æ¤âÂ°¤¹¤ë¡¢µÈËÜ¶½¶È¤ÎÆÈ¿È·Ý¿Í¤Î¡Ö¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¤ÇÎø°¦¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¡£²ñÄ¹¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¨¤¨¤·¡¢¤³¤Î¶È³¦¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´Á³¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ËôµÈ¤â¡ÖËÍ¤âËÜÅö¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¡¢É¬¤º¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬Å¾¤ó¤Ç¡¢É¨¤«¤é·ì¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î»þ¤ËÄË¡¹¤·¤¯¤Ê¤¤»Ò¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥±¥¬¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡Ö£²¿Í¤È¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó²¼¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¤¹ç¤¨¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¿Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡ÖËÍ¤Ï¤·¤ó¤É¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¹Í¤¨¤Æ½Ð¤¿Åú¤¨¤Ï¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£