¡¡±é²Î²Î¼ê¡¦»°»³¤Ò¤í¤·¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£±£±²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè£¹²ó¡¡¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢£±£²£¹¿ÍÏ¢Â³¤ÎµÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤ä£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤Ê¤É¤Î¤Û¤«£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍµÈ¤¬¼ºÇÔ¡£¡Öº£Ç¯¡¢°ìÈÖÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¡¢¡ÖÀ®¸ù¤»¤º¤Ë¼ê¤Ç¾è¤»¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÉ¨¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦»°»³¡£¡ÖÉ¨¤Ç¾å¤²¤ÆÉ¨¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÆ°ºî¡££²µé»ØÆ³°÷¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢ÍµÈ¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¡Ê²ñ¸«¡Ë¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»ä¡¢¤±¤ó¶Ì¶µÂ§ËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°»öÌ³½ê¤«¤éÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£