¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¤¬¡¢£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¢¥í¡¼¥ó²ñ¡×¡ÊÆÈ¿ÈµÈËÜ·Ý¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÃËÀ¥Ö¥é¥ó¥³¡×¤ÎÊ¿°æ¤Þ¤µ¤¢¤¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°æ¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢Ê¹¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¡¢ÆÁ°æ¤Ï¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ï¡Ö°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡ÖµÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤¦¤½¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÀ³Î¤Ê¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò»ä¤Ï£±£°£°¥Ñ¡¼¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÎø°¦¤ò¾¡¤ÁÉé¤±¤Î¾¡Éé¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îø°¦¤¬¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ìÊ¹¤¯¿Í¤Ã¤ÆÉé¤±¤ë¿Í¤ä¤È»×¤¦¤Í¤ó¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¥¢¥í¡¼¥ó²ñ²ñÄ¹¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ï¡Ö¥ï¥·¤ä¤Ê¤¤¤«¤¤¡ª¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÆÁ°æ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£