¡ÚRIZIN¡ÛÀðµ×ÊÝÇîÀµ¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤Ë¡× ¸µÃ«Í§µ®¡ÖÆ°¤¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¡×¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂÀï
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬£²£¹Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤àÀðµ×ÊÝÇîÀµ¡Ê£³£¸¡Ë¤È¸µÃ«Í§µ®¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ïº£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ç£Ð¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤«¤±¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£Àðµ×ÊÝ¤Ï¡Öº£Ç¯£±Ç¯´Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È·è¾¡¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¸µÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Éô¤Ç¤¤ë¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£Á°²óÀï¤Ã¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÌ¿Í¤Ê¤¯¤é¤¤¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æº£¤Î¸µÃ«Áª¼ê¤ÈÀï¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ÂÎÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£²¦ºÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¤â¤¦£·¡Á£¸Ç¯Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Ù¥ë¥È¤Ï¶¯¤µ¤Î¾ÝÄ§¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£ËÜÅö¤Ë¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤éÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¸µÃ«¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢ÌÀÆü·×ÎÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ñ¥¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ÕÍßÅª¡££Ç£Ð¤ò·Ð¤Æ¡Ö¥Õ¥é¥¤¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë£²Àï·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÀðµ×ÊÝ¤Î°õ¾Ý¤ò¡ÖÁÈ¤ß¤¬¶¯¤¤¤Î¤È¡¢»î¹ç±¿¤Ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ëÀï¤¤Êý¤¬¾å¼ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÆ°¤¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ã¤Á¤¬²¡¤µ¤¨¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤âÆ°¤¤òºî¤ë»î¹ç¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å¸³«¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£