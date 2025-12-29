「鶉」という漢字、読めますか？【右側が「鳥」だから、鳥の一種？】
「鶉」という漢字は漢字検定１級の難問でありながら、なんだか読めそうな気もする不思議な漢字。
右側が「鳥」と付くからには鳥の一種だと思いますが、正解です！
あとは食用にするかしないかでヒントが分かれるところですが、ある意味では食用になる、といったところでしょうか。
・・・なんか余計に分からなくなってしまいましたので、次のヒントを確認していきましょう！
「鶉」の読み方のヒントはコレ！
ヒント① 「〇〇〇」の３文字です。
ヒント② 卵が食用となりますが、ニワトリの卵よりも小さいです。
ヒント③ この卵は、もりそば等のトッピングとして定番です。
「鶉」の読み方の正解は・・・・？
正解は、「うずら」です！
「鶉」という鳥単体よりも、「鶉の卵」の方がピンとくるイメージがありますね。
「鶉」は、キジ科の鳥に分類されますが、特徴的なのはその大きさで、成体でも２０ｃｍほどの小さな鳥。
キジといえば、桃太郎のお供にもなっている動物なんですが、実際の「鶉」はとても小さく、雛のときなんか消しゴム大しかなく、超可愛らしい鳥です。
そんな「鶉」の卵ももちろん小さく、お蕎麦屋さんでトッピングの一つとして定番となっているなど、卵の時から人々に愛されているのが「鶉」です。
出典：コトバンク